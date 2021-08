„Zahrát si s tátou záleží hlavně na něm, protože on už moc nehraje. Spíš jen trénuje,“ poukázal junior na současnou skutečnost. Chomutovu start nové sezony příliš nevyšel. Dva zápasy a nula bodů. V otvíráku sezony prohrál 0:1 na hřišti Brandýsa nad Labem, teď o víkendu doma nestačil na pražský Meteor a kapituloval 1:3. Patrik Gedeon ani do jednoho zápasu nezasáhl. Mladý Filip ve druhém mači naskakoval ze střídačky v 69. minutě.

„Samozřejmě se s výsledkem už těžko něco dělá, když se dostanete do hry za nepříznivého stavu 1:3 a je to jiné, než hrát od začátku. Chytit se v sedmdesáté minutě to je prostě něco jiného. Na druhou stranu za ten čas, což bylo nějakých pětadvacet minut, tak se dá něco udělat. Když už nic, tak alespoň skóre snížit,“ doplnil k zápasu Filip Gedeon, který pod Krušnými horami hostuje z mládežnického celku pražské Sparty. Teď už může srovnávat jako to je hrát s dvacetiletými a posléze se zkušenými chlapy. „Přešel jsem z malého fotbalu na velký, kvalitou je to podobné, ale chtěl bych od sebe více,“ je na sebe tvrdý Gedeon junior.

Jeho Chomutov se zatím po dvou odehraných duelech krčí na předposlední příčce tabulky.

Náprava může přijít v následujícím víkendu, kdy Chomutovští už v pátek vyjíždějí k severočeskému derby na trávník českolipského Arsenalu. Podaří se jim tam vybojovat první letošní bodový zisk?