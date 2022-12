„Hodně nám to pomáhá! Trenér si s mužstvem sedl a jde vidět, že ho to baví. Je to pro něj první trenérské angažmá a on si s týmem sedl už od prvního tréninku. Hned jsem věřil, že tohle bude fungovat,“ říká Jan Kopta.

„Tomáš opravdu do týmu zapadl, jsme rádi, že jsme ho dokázali k trénování přemluvit. Podzim mohl být samozřejmě i lepší, ale já jsem spokojený. Věřím, že se přes zimní přípravu dobře nakopneme k jarním odvetám. Posily? Nic konkrétního zatím v jednání není,“ říká šéf chomutovského klubu a brankář Radek Zaťko.

Velkým faktorem v chomutovském klubu je také nestor a sedmačtycetiletý srdcař Patrik Gedeon. Jakmile chybí, je to obrovsky znát. Jakmile před zápasem s Vilémovem tohoto špílmachra složil koronavirus, tak bylo zle. Chomutov okamžitě doma s nováčkem padl 0:2.

„Páťa je pořád hlava i ve svých letech, ale nebude tady pořád. On se hodně udržuje, ale u něj vše závistí také na zdraví. Já bych si přál, aby nám pomohl i na jaře,“ dodal Zaťko. Co na své první angažmá říká Tomáš Smola. Jak on vidí divizi? „Divizní soutěž není jenom o fotbale, ale i o soubojích. U nás je třeba velké hřiště, takže nám to herně ještě jde. Ovšem když se přijede na malé hřiště, máme obrovský problém. To jsou věci, se kterými se musíme naučit vyrovnávat, že je to občas více o soubojích než o pohledných kombinacích,“ říká Tomáš Smola, který za pár týdnů odpálí s týmem zimní přípravu.