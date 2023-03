Levharti se přiblížili záchraně, uspěli na palubovce Prostějova

„V poločase někteří naši fanoušci kvitovali, že hrajeme pohledný fotbal, bohužel bez gólového zakončení,“ posteskl si vedoucí mužstva Jan Křen. V úvodu druhé půle domácím chvíli trvalo, než se dostali do správné provozní teploty. Tlačili se před bránu soupeře, opět ale neúspěšně. Pak jim trochu zatrnulo po střele jednoho z hostujících hráčů, brankář Fülöp jeho nepříjemný pokus z velkého vápna ale kryl. Na druhé straně přilétl centr do vápna k Aleši Moravcovi, který v dobré pozici vysoko přestřelil. Když to vypadalo, že utkání skončí bez branek, vyrobila domácí obrana fatální chybu při rozehrávce před vlastním pokutovým územím, kterou potrestal Wilfred.

„Byla to naše jediná chyba v zápase, bohužel soupeř ji potrestal. V závěru jsme se snažili o vyrovnání, naše snaha bohužel kýžený gól nepřinesla,“ dodal zklamaný Jan Křen.