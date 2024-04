Chomutovští fotbalisté i po severočeském derby s posledními Louny si udrželi na čele Divize B šestibodový náskok před druhým pronásledovatelem z Kladna. Svěřenci trenérů Tomáše Smoly a Ladislava Doksanského vyhráli v Lounech 3:1. I když se oba kluby nachází na zcela opačných pólech tabulky, tak chomutovský lídr neměl snadnou šichtu!

Louny (modré dresy) v rámci divizního derby podlehly doma Chomutovu 1:3. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

"První poločas byl vcelku dobrý, prvních dvacet minut jsme byli lepší, dali i gól," vrátil se k derby a trefě Hradeckého z 15. minuty lounský trenér Pavel Schettl. S domácím trenérem souhlasil i šéf hostů Radek Zaťko. „Prvních snad pětadvacet minut jsme byli pod tlakem. Louny byly lepší. Je to derby a tam se všechny papírové předpoklady smazávají.“

Podle slov lounského trenéra Schettla rozhodl fakt, že domácím sudí neuznali gól na 2:0. "Podle nás byl regulérní, dívali jsme se i na videu. Klíčové bylo i zranění Šimečka, jenž musel v poločase střídat. "Je to škoda. Chomutov byl sice favorit, ale zápas to byl hratelný a nedá se říct, že by nás soupeř vyloženě přehrával."

Hostující Jansa ale do poločasu vyrovnal a po změně stran přidala chomutovská parta další dvě branky díky zavedeným kanonýrům Dolečkovi a Wilfredovi. "Druhou půlku byl Chonutov lepší, dostal zápas pod kontrolu. Ale jak říkám, rozhodovalo se v první půli," dodal Schettl.

„On už teď žádný zápas není jednoduchý. Soupeři se proti nám jako vedoucímu celku chtějí vytáhnout. V pátek máme doma Kladno a to bereme jako zápas sezony a zápas jara. Když se nám ho podaří neprohrát, tak budeme už hodně blízko našemu cíli, kterým je postup do třetí ligy,“ říká Radek Zaťko.