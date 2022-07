FOTO: Kopta se dvakrát prosadil v zápase proti juniorce Bohemians

Nová útočná akvizice divizního FC Chomutov Jan Kopta se dvakrát prosadila v přípravném zápase proti juniorce Bohemians Praha, se kterou Severočeši remízovali 2:2. Kopta přišel do divizního Chomutova z nedalekého Mostu, kde svými posledními osmnácti góly pomohl k postupu Baníku Most do třetí ligy. Teď bude pálit za Chomutov.

