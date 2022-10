Hrálo se za mokrého počasí na těžkém terénu. „Těžký soupeř a na těžkém terénu oproti minulému zápasu. Do utkání jsme nevstoupili dobře, nechávali jsme soupeři střed hřiště, přesto jsme dali dva góly z kategorie náhodných. Do druhé půle jsme si řekli, že přidáme třetí gól, to se nepovedlo. Naopak hosté po dvou standardkách vyrovnali. Naštěstí jsme v závěru dali třetí gól. Soupeř se snažil, dvakrát zahrozil, ale my jsme vítězství se štěstím ubránili," řekl Jiří Štajner, asistent českolipského trenéra Martina Jánošíka.