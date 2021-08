Domácí vstoupili do utkání lépe. Už v 9. minutě se prosadil po rohu hlavou Martin Boček, který si robinzonádou naskočil na centr Lukáše Svobody a poslal míč k levé tyči gólmana Michala Tomy.

Hosté reagovali zvýšenou aktivitou a vytvořili si tlak. Následovala série několika rohů a ve 23. minutě se jim podařilo vyrovnat. Zleva podél brankové čáry se dostal až před domácího gólmana Radka Zaťka Matěj Němec a téměř z nulového úhlu dostal míč do sítě (viz foto). Chomutov se převážně bránil, a to vedlo k dalšímu gólu hostů, kteří tak ještě před koncem prvního poločasu zápas otočili. Ani vstup do druhého poločasu domácím nevyšel.

Hosté brzy přidali třetí gól a ani několikeré střídání domácích k obratu nevedlo. Na posledních dvacet minut se dostal na hřiště i sedmnáctiletý Filip Gedeon. S otcem Patrikem se ale ne hřišti nepotkal. Ten musí nejprve doléčit zranění, a tak si musí chomutovští fanoušci na jejich společné účinkování na hřišti ještě počkat.

Jaroslav Průša