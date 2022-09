FOTO: Chomutov bez Gedeona prohrál doma s posledním Vilémovem 0:2

Čtvrtý domácí zápas Chomutovu hrubě nevyšel. Poprvé v sezoně nastoupil bez Gedeona, který měl pozitivní test na covid, a poprvé před vlastními diváky nevyhrál. Ba co víc, v divizi B s posledním Vilémovem padl 0:2. „Soupeř byl ve všem suverénně lepší než my. Bez běhání a bojovnosti to nejde," byl na vlastní svěřence naštvaný trenér Tomáš Smola.

Chomutov - Vilémov 0:2 | Video: Deník/František Bílek

Kanonýr Deníku Dufek rozjel s Černovicemi okresní přebor hattrickem. Odnesl to Jirkov Nebyl to pro 1. SK Jirkov šťastný víkend. Před týdnem se na chomutovsku rozjela východní skupina… Chomutovští za celý zápas vystřelili jen jednou na branku, jinak pálili vedle branky gólmana Hladíka. Vilémov pozorně bránil a spoléhal se na rychlé brejky. Dvacet minut před koncem duelu odpískal sudí Beneš proti domácímu celku pokutový kop, Demeter ho proměnil. Při hře vabank pak dal Kubr z brejku pojišťovací trefu, kdy přehodil vybíhajícího gólmana Švejdu. „Nejvíc mě mrzí, že něco děláme v tréninku, ale není to na hřišti vidět," řekl bez obalu Smola. FC Chomutov - SK STAP - TRATEC Vilémov 0:2 (0:0). Branky: 71. Demeter (PK), 87. Kubr. Rozhodčí: Beneš - Švagr, Ježek. ŽK: 3:5. ČK: 86. Černý. Diváci: 240.

