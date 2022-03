„Dnes to bylo velmi vydřené vítězství s týmem, který šel jednoznačně doma za třemi body. Byli velmi nepříjemní. My jsme se dlouho nemohli dostat do tempa. Soupeř nás dobře načetl a zastavoval nám naše zdárně útočné snahy. Jsem rád, že jsme se v závěru utkání prosadili z jedné standardní situace," oddechl si Martin Jánošík, kouč České Lípy.