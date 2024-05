Držíme palce, bude to těžký, porazíme Kladno, půjdou domů pěšky. I takovou legrační říkanku přednesli mladí fotbalisté Chomutova směrem k prvnímu týmu, který v současnosti bojuje o postup do třetí ligy. Chomutov staví na klubismu. Špunti mají hráče za vzory, podporují je bubny i obrázky, které jim lepí na zeď před kabinou, aby borci jako Kubík, Kopta nebo Doleček viděli, že mají podporu od celého klubu, i od té nejmenší holčičky.

Malí fotbalisté Junioru Chomutov podporují A tým v postupu do třetí ligy. | Video: Junior Chomutov

Když v pátek večer chomutovský fotbalista Filip Schreiner rozhodl zápas s Kladnem v nastaveném čase 2:1, tak k němu přiběhl klučina s čapkou chomutovského Junioru a žádal podpis do památníčku. Skvěle to ilustrovalo atmosféru, kterou klubu nastavil. Den před mačem sezony udělal A tým pro mládežníky otevřený trénink. Prckové po jeho skončení obsypali hráče a nechali si podepsat kartičky. Podobná atmosféra na vás dýchne, když přijdete ke kabině prvního týmu, kde jsou na zdi vylepené obrázky v chomutovských barvách a dětská přání, aby fotbalisté vybojovali postup.

„Mě už to nakopávat nemusí, protože jsem si to už zažil v Ostravě nebo Opavě. Takže vím, jaké je hrát podobné zápasy. Miluji to, protože lidé, kteří přijdou a děti, které hráče znají, si to zkrátka užijí. Kluci si pak uvědomí, že nehrají pouze za sebe, nebo za mě, Láďu nebo Záďu. Hrají za celý klub, celý Chomutov, což bylo vidět i na hřišti,“ kvituje to trenér Tomáš Smola, jinak borec, který zvedal ze sedaček fanoušky v nejvyšší české lize. Teď tlačí s kolegou Ladislavem Doksanským Chomutov do třetí ligy.

Chomutov nemá kotel dospělých fanoušků jako například nedaleký Baník Most, ale v pátek v hitu s Kladnem tribunu zasypali právě mladí fotbalisté s bubny a výrazně přispěli k atmosféře na stadionu, kam celkově dorazili 1 843 lidí. I sám hrdina pátečního večera Filip Schreiner, který vystřelil veledůležité tři body, řekl: „Nádhera. Já už necítil nohy, ale pro ty lidi je to nádhera. Já prostě musel, makal, poslední šance a buď to tam padne, nebo ne. Pro ty lidi to udělám,“ řekl Schreiner a jeho gól na 90 procent dostal Chomutov do třetí ligy. Jaké básničky budou malí fotbalisté skládat po postupu?