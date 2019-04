Domácí šli do zápasu s cílem udržet se v kontaktu s čelem tabulky. Chomutov však nepřijel jen bránit, i když nemohl nastoupit v nejsilnější sestavě. Ze zdravotních důvodů chybělo hned několik hráčů a tak nebyl nikdo na střídání.

Od začátku se hrál kvalitní fotbal. Chomutov vycházel ze zajištěné obrany a hráčům Zbuzan toho moc nedovolil. Naopak, hosté si dokázali vypracovat několik šancí, ale jak Martin Boček, tak Tomáš Janošík či Jan Hyneš, své příležitosti ke skórování nevyužili. Ve 31. minutě nařídil rozhodčí za faul chomutovské obrany penaltu, ale gólman Radim Švejda domácího kapitána Maria Ličku vychytal. Do kabin se tak šlo za bezbrankového stavu.

Zbuzany trestají

Bezprostředně po návratu na trávník využili domácí standardní situaci a šli zásluhou Jána Kordiaka do vedení. Hosté na to odpověděli zvýšenou útočnou snahou, ale z vytvořených šancí gól nedali. Naopak, byli to domácí, kteří po chybě chomutovské obrany přidali druhý gól. V 64. minutě podruhé překonal gólmana Radima Švejdu Richard Kalod. Chomutov za tohoto stavu neměl co ztratit a tak se dál tlačil dopředu. Jeho útočná snaha však kontaktní gól nepřinesla, naopak, po třech minutách přišla další chyba v obraně a domácí dali třetí gól. Střelcem byl tentokrát Vojtěch Přeučil. Hosté se ale nakonec přece jen gólu dočkali, v 83. minutě snížil na 3:1 Jan Mužík. Chomutov tak vyšel ve Zbuzanech bodově naprázdno.

Jak to viděl Radek Zaťko

„Bohužel nám scházelo několik hráčů, ráno vypadl Filip Turek, chyběl Marek Chaloupka, Dominik Hána, Radim Příhonský a Josef Maršálek šel hrát za dorost, takže jsme neměli nikoho na střídání,“ posteskl si manažer Chomutova Radek Zaťko. I přesto Chomutov předvedl dobrou hru. „Kluci podali bojovný výkon. Bohužel hned na začátku druhého poločasu jsme dostali gól a další dvě branky po dvou chybách našeho stopera. Proti tak kvalitnímu soupeři se už za takového stavu dá se zápasem těžko něco dělat,“ řekl Zaťko. „Za stavu 3:1 sice domácí znervózněli, my jsme si vytvořili tlak, ale další gól už se nám dát nepodařilo,“ dodal Zaťko.

FK Zbuzany 1953 – FC Chomutov 3:1 (0:0)

Branky: 46. Kordiak, 64. Kalod, 67. Přeučil – 83. Mužík. Rozhodčí: Tapláš, Štěrba, Šmat. ŽK: 2/4. Diváci: 235.

FK Zbuzany 1953: Víšek – Maleček, Matějka, Kordiak (74. Máče), Bielesz, Říha (65. Hřebeček), Kejha, Šírl, Přeučil, Lička(65. Ježdík),Kalod (80. Lohoyda).

FC Chomutov: Švejda – Kunart, Gedeon, Svoboda, Kubík, Mužík, Hyneš, Janošík, Boček, Klimeš, Svoboda.