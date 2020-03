První poločas vyšel lépe hostům z Brandýsa. Chomutov své šance nevyužil a hosté se koncem poločasu prosadili po standardní situaci. Deset minut po změně stran hosté přidali druhý gól a s Chomutovem to nevypadalo dobře. Po pár minutách se však podařilo domácím dát kontaktní gól a za chvíli vyrovnat. Když čtvrt hodiny před koncem chomutovští zápas otočili, vypadalo to na výhru za tři body. Brandýs ale stihl vyrovnat a po chvíli se šlo na penalty. Ty vyšly lépe domácím a získali i druhý bod.

Na mokrém terénu za vytrvalého drobného deště se začalo opatrně. Hráči Brandýsa měli dobře zformovanou obranu a chomutovští hledali jen těžko cestu k pokutovému území. V osmé minutě se hosté dostali do brejku a domácí odvrátili na roh. S centrem na zadní tyč si však domácí obrana poradila. Chomutov se poté několikrát snažil o průnik po levém křídle, ale snaha Lukáše Svobody končila na kopačkách obránců Brandýsa. Hosté dál hrozili z brejků ale bez úspěchu. Pak přišla vydařená akce domácích. Ti zatáhli po pravé straně hru až k velkému vápnu. Následoval centr do středu hřiště kde číhal Martin Boček. Ten pálil z voleje, ale jeho střela trefila gólmana, který stihl míč reflexivně vyrazit. Po třiceti minutách hry se Boček dostal opět k zakončení, ale byl z toho jen roh. Po chvíli zatáhl po levé straně míč k bráně Svoboda a jeho přihrávka do vápna spustila kanonádu. Jenže ani jednu ze čtyř střel nedokázali chomutovští útočníci dostat do sítě. Pak přišel brejk Brandýsa, který zastavil až Vojtěch Kubík jen za cenu faulu. Následoval centr do vápna a hosté šli pět minut před koncem poločasu do vedení.

Gól do šatny hosty hodně povzbudil a vyšel jim také úvod druhého poločasu. Po deseti minutách hry utekl po levém křídle kapitán hostů David Folwarczny a střelou na bližší tyč navýšil vedení Brandýsa. Pak ale přišlo podklouznutí jednoho z obránců hostů. K míči se dostal Boček, který poslal míč na číhajícího Richarda Pěničku a gólman Brandýsa, Lukáš Lisa, byl na jeho střelu krátký. Hosté se z kontaktního gólu ještě ani nestihli oklepat a už bylo vyrovnáno. Martin Boček dostal nádhernou přihrávku za obranu a dostal se sám až před gólmana. Ten sice vyběhl, ale Boček vystřelil po zemi do protipohybu na zadní tyč a začínalo se opět od nuly. Po vyrovnávací brance se domácí snažili strhnout vítězství na svou stranu. Netrvalo to dlouho a Marek Chaloupka dal po rohovém kopu třetí gól Chomutova. Hosté se poté uchýlil k tvrdší hře a rozhodčí začal tahat karty. Netrvalo to dlouho a došlo k vyloučení. Za podražení a následné úmyslné hraní rukou musel opustit hřiště Michal Stross.

Domácí však početní výhodu nevyužili, naopak, po nezvládnutém rohovém kopu dovolili hostům čtyři minuty před koncem vyrovnat a tak musely o vítězi rozhodnout penalty. V těch domácí zvítězili 4:2.

Komentář domácího trenéra

"Tři minuty chyběly do konce, to už jsme při hře proti deseti měli udržet. Chtěli jsme tři body, ale máme jen dva," začal svoje pozápasové hodnocení trenér Chomutova Jan Hyneš. Vadil mu také trochu vlažnější výkon týmu v prvním poločase. "Sice jsme drželi míč, ale i přes těch několik šancí co jsme si vytvořili to bylo od nás málo. Dostali jsme gól ze standardní situace i když jsme právě na tohle nebezpečí před zápasem upozorňovali," pokračoval Hyneš. Druhý poločas už hodnotil lépe. "Po změně stran už to bylo o dost lepší. I když jsme prohrávali o dva góly tak jsme se vzchopili a zápas otočili. První utkání je vždy důležité. Hráli jsme poprvé na trávě a ten přechod z umělého povrchu je znát. Podstatné je, že jsme dokázali bodovat," uzavřel hodnocení domácí trenér.

Další utkání hraje Chomutov v neděli 15 března dopoledne na hřišti pražského Meteoru. Doma nastoupí opět v pátek 20. března kdy bude od 19:00 hodin hostit Českou Lípu.

FC Chomutov – FK Brandýs nad Labem 4:3 (0:1) pk





Branky: 57. Pěnička Richard, 61. Boček Martin, 73. Chaloupka Marek – 42. Šmejkal Václav, 54. Folwarczny David, 86, Braborec Filip. Rozhodčí: Tepláš, Nehasil, Jati. ŽK: 1/2. ČK: 0/1. Diváci: 110.

FC Chomutov: Švejda Radim – Kubík Vojtěch (K), Svoboda Lukáš (85. Turek Filip), Klimeš Michal, Hříbal Martin, Janošík Tomáš, Boček Martin, Chaloupka Marek, Mužík Jan (56. Jelínek Radek), Pěnička Richard (89. Zeman Jakub), Kibal Radek.

FK Brandýs n. L.: Lisa Lukáš – Reichert Jan, Baloun Miroslav, Kubín Michal, Stross Michal, Stross Jan, Kaiser David, Folwarczny David (K), Yerkhov Vladyslav (46. Braborec Filip), Prokop Jan, Šmejkal Václav (66. Dosoudil Michal).

Tabulka Divize B

1 SK Český Brod z.s. 42

2 FK Baník Souš z.s. 36

3 FK Meteor Praha VIII, z.s. 31

4 FC CHOMUTOV, s.r.o. 30

5 FK Ostrov, z.s. 27

6 FK Olympie Březová, z.s. 26

7 SK Aritma Praha, z.s. 25

8 FK Neratovice-Byškovice s.r.o. 24

9 SK Kladno, z. s. 22

10 FK Brandýs n.L. 22

11 SK Slaný, z.s. 20

12 SK Štětí, z.s. 19

13 FK SEKO LOUNY z.s. 18

14 TJ TATRAN Rakovník, z.s. 18

15 FK Arsenal Česká Lípa,z.s. 13

16 MFK Dobříš 11