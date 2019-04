Chomutov – V rámci 20. kola Divize B doma hostili fotbalisté FC Chomutov tým FK Meteor Praha VIII. Soupeři toho mnoho nedovolili a disciplinovaným výkonem vybojovali výhru s čistým kontem.

Domácí fotbalisté vstoupili do zápasu velmi aktivně. Už v osmé minutě šli do vedení. Jednogólový náskok si drželi až do samého závěru, kdy po brejku skórovali podruhé a rozhodli o tom, že všechny body zůstanou v Chomutově. Oplatili tak stejným poměrem Meteoru podzimní porážku. Od prvních minut byl na hřišti k vidění rychlý, kombinační fotbal. Domácí ale měli přece jen více ze hry. Do šancí se během prvních pěti minut dostali ve vápně Martin Boček a Patrik Gedeon, ale gól z toho nebyl.