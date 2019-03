První poločas skončil bez branek a v závěru zápasu se domácí hráči obávali, aby se jim nevymstily neproměněné šance z prvního poločasu. Nakonec však gólem z 86 minuty vyhráli. Zápas začal opatrně. Domácí však měli časem více ze hry a začali si vytvářet gólové šance. Dvě tutovky měl Michal Klimeš, který v prvním případě nastřelil tyč, a ve druhém mu míč sklouzl z nohy a opět neskóroval. Třetí šanci měl Martin Boček, který opět orazítkoval tyč. Naštěstí se tentokrát nepotvrdilo klasické, nedáš-dostaneš a první poločas skončil bez branek.

Konečně góly

Ve druhém poločase Rakovník vycítil šanci a tlačil se dopředu. Domácí však nezůstávali pozadu a nakonec šli přece jen do vedení. V 55. minutě se střelecky prosadil Filip Turek. Chomutov se ale z vedení netěšil dlouho. Už za 12. minut Rakovník vyrovnal. Střelcem prvního gólu hostů byl Vladimír Hradecký. Hosty vyrovnávací branka povzbudila a jeho útoky začaly být nebezpečné. Domácí vypadli z tempa a přešli do defenzivy. Nějakou dobu trvalo, než se zase dostali do hry. Čas ubíhal a hráči už začali myslet na penalty, když se před brankou hostů nejlépe zorientoval Jan Mužík a vstřelil vítězný gól Chomutova.

Komnetář trenéra Chomutova

„Asi jsme v prvním poločase urazili štěstí. Měli jsme několik gólových šancí a nevyužili jsme je. Kluci si ale dnes za bojovnost zasloužili vítězství,“ okomentoval utkání domácí trenér Ladislav Doksanský. Posteskl si, že po obdrženém gólu domácí přestali hrát. „Bočkovi se moc nedařilo protahovat hlavičky. Chyba byla, že jsme se přizpůsobili soupeři, hráli jsme nakopávané míče a to nebylo dobře. Pak naštěstí přišel ten vítězný gól,“ uzavřel komentář trenér.

FC Chomutov – Tatran Rakovník 2:1 (0:0)

Branky: 55. Filip Turek, 86. Jan Mužík – 67. Vladimír Hradecký. Rozhodčí: Langmajer, Duda, Trojan. ŽK: 1/2. Diváci: 180.

FC Chomutov: Švejda – Kunar, Gedeon (75. Svoboda Tomáš), Chaloupka, Kubík, Turek 83. Mužík), Hána, Janoší , Boček, Klimeš, Svoboda Lukáš (83. Maršálek).

Tatran Rakovník: Kabele Petr – Vrána, Omovie Kingsle, Bredler, Nesládek (88. Kutafin), Junek (65. Dolák), Mařík, Vecka, Hradecký, Novák (73. Verner), Ryška (46. Rothe).

Tabulka DIVIZE B

1 Sokol Hostouň 38

2 FK Brandýs n.L. 36

3 FK Baník Souš 36

4 FK Zbuzany 1953 35

5 FK Neratovice-Byškovice 32

6 FK Meteor Praha VIII 31

7 FK Motorlet Praha 30

8 FC CHOMUTOV 29

9 FK Olympie Březová 29

10 SK Kladno 27

11 Sportovní sdružení Ostrá 26

12 SK POLABAN Nymburk 22

13 TJ Sokol Libiš 20

14 FK Ostrov 18

15 Mostecký fotbalový klub 14

16 TJ TATRAN Rakovník 9