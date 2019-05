Chomutov – Fotbalisté Chomutova doma opět nezaváhali a poradili si se sestupem ohroženým Sokolem Libiš. Nasázeli mu čtyři góly a přidělali další vrásky v boji o záchranu.

Běží 37. minuta utkání a Martin Boček s číslem 18 posílá míč hlavou do brány. Překonaný brankář i obránci Libiše jen přihlíží. Gól to ale nebyl, míč zastavila tyč. | Foto: Deník/Jaroslav Průša

Libiš na nic nečekala a snažila se hned od začátku hrát útočně. Chomutovská obrana však byla pozorná. Naopak, byli to domácí, kteří si jako první vytvořili velkou šanci. Ve 14. minutě Martin Boček jen těsně minul branku. Libiš odpověděla protiútokem a vybojovala si roh. Branku Radima Švejdy však hosté neohrozili. V 17. minutě centroval do vápna Lukáš Svoboda, ale gólman hostů Václava Kratochvíl byl připraven. O minutu později musel naopak zasahovat gólman Švejda, ale ani on se nenechal překvapit. Gólu se však diváci dočkali vzápětí. Ve středu hřiště se před velkým vápnem dostal k míči Michal Klimeš a parádní střelou z dálky poslal domácí do vedení.