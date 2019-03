Chomutov - Fotbalisté Chomutova tentokrát vyšli bodově naprázdno. V utkání 18. kola Divize B v Hostouni neuspěli. Měli špatný vstup do zápasu a pak už dokázali výsledek jen korigovat.

Jediným gólovým střelcem Chomutova byl v Hostouni Patrik Gedeon (na snímku vlevo). Gól padl v 86. minutě a to už bylo na obrat ve vývoji zápasu pozdě. | Foto: Deník/Jaroslav Průša

Fotbalisté Sokola Hostouň Chomutov zaskočili v prvních osmnácti minutách zápasu, kdy dali dva góly. Chomutov sice postupem času hru vyrovnal, ale dokázal již jen snížit na rozdíl jediné branky. Utkání se hrálo na umělém povrchu staršího typu a tak hra vyžadovala trochu jinou techniku. Lépe se s tím dokázali vyrovnat domácí hráči, kteří šli již ve 12. minutě po zaváhání chomutovské obrany do vedení. Skóre zápasu otevřel Lukáš Vegricht. Za šest minut už to bylo o dva góly, když se tentokrát trefil Kamil Kulhavý. V obou případech si vybral slabší chvilku obránce Chomutova Tomáš Kunart, který byl u obou gólů. Chomutov potom hru vyrovnal, ale do konce prvního poločasu si žádnou gólovou šanci vytvořit nedokázal.