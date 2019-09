Zápas začali lépe hosté, tlačili se před branku Chomutova a domácí obrana dvakrát odvracela na roh. Po několika úvodních minutách začali domácí zvedat hlavu a šli do brejku. V šesté minutě přišel ukázkový pas za obranu. Na ten si naběhl Edis Mušovic a parádním centrem našel ve vápně nehlídaného Martina Bočka. Ten pak ve výskoku a mírném předklonu přeloboval hostujícího gólmana Václava Sailera a poslal domácí do vedení.

Vedoucí gól domácích otupil ostří jejich útoku a hra se vyrovnala. Chomutov si vypracoval několik dalších šancí, ale nedokázal je dotáhnout až do gólového konce. Ve 26. minutě měl Boček další velkou šanci, ale střelu těsně za hranicí vápna tečovala domácí obrana a byl a z toho jen roh. Ten zahrával Patrik Gedeon a byla tu další šance ke skórování, ale hostující obrana i tentokrát gólovou situaci se štěstím zvládla. Nakonec se domácí, druhého gólu dočkali. Po dalším rohu, na druhý pokus, překonal Sailera v brance hostů Vojtěch Kubík. Po půlhodině hry tak domácí vedli 2:0 a vypadalo to na jasné vítězství. Do konce poločasu už domácí pohodlně kontrolovali hru a těšili se s dvoubrankového vedení.

Po návratu obou týmů na trávník se začalo více dařit hostům. Domácí uchlácholeni dvou brankovým vedením začali ztrácet na důrazu a dynamice. V 51. minutě zahrávali hosté roh a dokázali z něj vytěžit kontaktní gól. Šanci na zvrat dal hostům Rudolf Slanička. Tlak hostů pokračovala a pak přišla 74. minuta. Na půlící čáře přišel v osobním souboji o míč Patrik Gedeon. Následoval kolmý pas za obranu, na který ve skluzu nedosáhl Michal Klimeš, a rázem byli hosté v přečíslení. Radim Švejda musel čelit útoku tváří v tvář a tak šel proti míči. Střela však nepřišla. Následovala přihrávka na druhou stranu, kde si nabíhal Jiří Neuman a pohodlně poslal míč do sítě.

Po vyrovnávacím gólu se začalo hrát nahoru-dolů. Oba týmy chtěly strhnout vítězství na svou stranu. Přišla řada střídání v domácím týmu, ale ani změny v sestavě nedokázali vrátit domácím vedení, i když k tomu měl Chomutov velmi blízko. V 85. minutě šel zprava Boček sám na brankáře, ale překonat se mu ho nepodařilo. Zápas skončil v základní hrací době 2:2 a šlo se na penalty.

Začínali hosté a v první sérii se jak Vokoun, tak zeman trefili. Ani ve druhé sérii nedali střelci brankářům šanci a jak Ransdorf, tak Boček rozvlnili síť. Ve třetím kole rozstřelu se blýskl Švejda, když Brůžovi penaltu chytil. Jenže následující pokutový kop neproměnil Kubík a tak byl stav série stále 2:2. Pak přišly dva úspěšné zásahy Podhorského a Pěničky a bylo to 3:3. Rozhodla až pátá série, kdy Vokoun na rozdíl od Mušovice skóroval a hosté získali i druhý bod. Chomutov je po osmém kole se ziskem 15. bodů na čtvrtém místě.

FC Chomutov – SK Štětí 2:2 (2:0) pk 3:4

Branky: 5. Boček Martin, 29. Kubík Vojtěch – 52. Slanička Rudolf, 74. Neuman Jiří. Rozhodčí: Dohnal, Cichra, Švagr. ŽK: 2/3. Diváci: 162.

FC Chomutov: Švejda Radim – Kubík Vojtěch, Hříbal Martin, Klimeš Michal, Mušovic Edis, Gedeon Patrik (80. Zeman Jakub), Příhonský Radim (64. Svoboda Lukáš), Boček Martin, Vávra Pavel (78. Maršálek Josef), Mužík Jan (69. Pěnička Richard), Chaloupka Marek.

SK Štětí: Sailer Václav – Neuman Jiří (89. Podhorský Filip), Ransdorf Jiří, Slavíček Jakub (69. Brůža Adam), Brandejs David, Mencl David, Vokoun Jiří, Belák Tomáš (83. Prieložný Jan), Pícha Jakub, Slanička Rudolf, Kala Vít.

„Ve druhém poločase jsme soupeře podcenili. Měli jsme v hlavě, že vedeme o dva góly a už jsme si mysleli, že je hotovo,“ svěřil se po zápase Chomutovskému deníku manažer klubu Radek Zaťko. Jak po chvíli ještě dodal, nejhorší je, když se v poločase vede o dva góly, to je zrádné. „Hosté za tohoto stavu neměli co ztratit a hráli velice dobře. Byli v útoku hodně silní a nakonec se jim podařilo vyrovnat. Měli jsme ještě velkou šanci pět minut před koncem, ale gól jsme nedali. Nakonec rozhodly penalty a při nich byl soupeř šťastnější, dodal Zaťko.