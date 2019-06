Ervěnice v poslední utkání I. A třídy doma zařízly ambiciózní Spořice

Jirkov – Všechny zápasy posledního kola I. A třídy se hrály v stejný čas a to od 13:30 hodin. V zabijáckém vedru Ervěnice na nic nečekaly a do svého soupeře se pustily bez respektu. Spořice sice měly ještě při případném zaváhání Domoušic šanci na vítězství v soutěži, ale o svou naději přišly už po půl hodině. Ervěnice šly do vedení díky proměněné penaltě už v 19. minutě. Druhý gól přidaly po sedmi minutách, a když ve 29. minutě skórovaly potřetí, bylo rozhodnuto.

Rychlé tři góly hru Spořic poznamenaly. Snažily se sice vrátit do zápasu, ale Ervěnice pozorně bránily a dostávaly se do nebezpečných brejků. Naopak, hosté se nemohli dostat k zakončení a prakticky domácí ranku během prvního poločasu neohrozily. Do šaten se tak šlo za tříbrankového vedení domácích a mohlo to být pro Spořice ještě horší. Zvrat se nekonal Po návratu na trávník dál hosté pokračovali v marné snaze o zkorigování nepříznivého stavu. Jejich útoky opět narážely na připravenou domácí obranu, a když už se dostaly k zakončení, domácí gólman Miloslav zajíc byl na místě. Přesto se hosté nakonec gólů dočkali. V 67. minutě vykřesal jiskřičku naděje Daniel Šmok, když snížil na 3:1. Radost hostů ale během následující minuty zchladil Ondřej Bíro, který svou druhou brankou v utkání vrátil domácím třígólové vedení. Přesto Spořice bojovaly dál. V 75. minutě dal druhý gól hostů Patrik Kopečný. na víc už ale hosté neměli sílu a do konce utkání už další branka nepadla. Ervěnice tak splnily svůj cíl, skončit do pátého místa a vyhnout se tak hrozbě sestupu. Se ziskem 51. bodů jim v konečné tabulce patří páté místo a budou hrát i příští rok I. A třídy, která se bude hrát příští sezonu již jen v jedné skupině, na místo dosavadních dvou. Sestupující Reorganizace soutěže tak vystavila mimo dalších týmů červenou dvěma celkům našeho okresu. O soutěž níž bude hrát příští sezonu TJ Sokol Údlice, který skončil na osmém místě a dolů ho doprovodí tým Sokola Březno, který skončil devátý. Naopak, v hodině dvanácté se zachránil Klášterec, který v posledním kole doma porazil Podbořany. V případě, že by Klášterec doma prohrál a Údlice dokázaly doma porazit Domoušice, šel by dolů na místo Údlic Klášterec. I. A třída tak bude v příští sezoně kvalitnější, ale také ekonomicky náročnější, protože se bude jezdit po celém kraji.

Autor: Jaroslav Průša