Chomutovský brankář Jan Stránský prožil skvělý divizní víkend. Podařilo se mu jako střídajícímu hráči vstřelit gól proti pražskému Meteoru a tím podtrhl výhru svého týmu 5:1.

Chomutovský brankář Jan Stránský, který z pozice střídajícího hráče skóroval proti pražskému Meteoru. | Foto: FC Chomutov

Za pár minut na hřišti stihl i inkasovat žlutou kartu. Suma sumárum, tenhle víkend vyjde Stránského na tři tisíce korun, které dá do klubové kasy. A třeba za ně i za pár měsíců Chomutov koupí šampus na oslavu postupu, protože vede Divizi B.

„Radek Zaťko (majitel klubu) mi říkal, že první gól je za dva tisíce a žlutá jenom za litr. Takže to bude trochu dražší,“ řekl pro klubový web fcchomutov.cz mladý brankář.

V Chomutově válcují soupeře už i brankáři. Stránský dal gól Meteoru

Toho museli trenéři poslat na hřišti v 80. minutě, protože jim došli hráči na střídání a domácím se zranil Marek Chaloupka. A Stránský v 92. minutě skóroval. O pár minut dříve ovšem ještě dostal žlutou kartu, když fauloval gólmana hostů Šrámka. Sám byl potom k sobě kritický.

„Kdybych byl na pozici brankáře, tak bych taky chtěl, aby za tohle byla červená. Ale zase na druhou stranu jsem ho ani netrefil kolíky, spíše jsem ho škrtnul holení. On to možná i trochu přihrál, jako by to přihrál každý gólman,“ viděl Stránský, který tak lehce zamotal hlavu trenérům – v brankáři objevili dalšího útočníka.