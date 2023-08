V divokou přestřelku se proměnil zápas v Českém Brodě, kam dorazil soupeř z Chomutova. Hosté nakonec slavili výhru 5:3, ale cesta k ní snadná nebyla. Domácí po poločase vedli dokonce 1:0.

Chomutovský hrdina Daniil Doleček. | Foto: FC Chomutov

Jenže svůj den měl chomutovský ofenzivní démon Daniil Doleček, když už šel domácí tým do vedení 2:0, tak korigoval o minutu později na 1:2, za tři minuty jeho spoluhráč Wilfred srovnal, a Doleček v 59. minutě dostal hosty do vedení z penaltového puntíku. Ale Český Brod naposledy ještě zvládl srovnat na 3:3 v 63. minutě. Jenž tandem Doleček – Wilfred, kdy dal každý ještě jednu branku, zápas dotáhl pro Severočechy do vítězného konce.

„První poločas byl od nás hrozný. Do toho ještě červená karta,“ nebral si servítky Daniil Doleček a označil situaci ze 44. minuty, kdy po druhé žluté šel ze hřiště spoluhráč Tomáš Jánošík. I hosté po červeném kartonku postrádali v 67. minutě Mykhayla Lohoydu. A tak udeřil dvakrát Chomutov a dotáhl výhru na 5:3. Co Dolečkův hattrick?

„Nebral bych to nějak jako extra, pomohl Kopťák (spoluhráč Jan Kopta), do kterého jsem se opřel a také na něj byla penalta, kterou jsem dal,“ dodal s úsměvem Doleček, jehož tým bodoval v každém ze čtyř zápasů nové sezony a posbíral celkem 10 bodů.