Pořádný nápor na oběhovou soustavu chomutovských fotbalových fanoušků. Středeční dohrávka v Ostrově? Další remízový zářez postupového aspiranta z FC Chomutov. Tentokrát 3:3. Chomutov je na druhém místě tabulky se 64 body stejně jako vedoucí Kladno.

Trenér FC Chomutov Tomáš Smola. | Foto: Ladislav Chlíbek

Postupovou hádanku tak rozsekne až tento víkend, kdy se hraje poslední kolo divizní sezony. Postup? Chomutov musí vyhrát v Chebu! Pokud se to povede i Kladnu, tak postup budou mít v kapse Severočeši, rozhodují totiž vzájemné zápasy a ty má Chomutov s Kladnem lepší.

Navíc má lepší i los do posledního kola – Cheb, tedy poslední a sestupující tým do krajského přeboru. Hraje se v sobotu od 14.00 hodin. Ve stejném čase zase Kladno vyběhne na trávník v nepříjemném Českém Brodu. Který tým se bude v sobotu vpodvečer radovat? Dotáhne Chomutov dramatickou sezonu do zdárného a postupového konce?

