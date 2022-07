Divizní Chomutov získal z Mostu Koptu. Už zná i jízdní řád nové sezony

/LOS DIVIZE B/ Divizní fotbalisté Chomutova hlásí před startem nové sezony parádní posilu! Ze sousedního Baníku Most, který si letos vybojoval postup do třetí ligy, přichází do Chomutova kanonýr Jan Kopta, jehož osmnáct branek v poslední sezoně za Most výrazně pomohlo baníkovcům k postupu do vyšší soutěže. Chomutov získal kanonýra, který naposledy skončil na druhém místě mezi střelci Divize B.

Chomutovský kapitán Patrik Gedeon (v modrém) v posledním zápase minulé sezony s Ostrovem. | Foto: Ladislav Chlíbek