Zpočátku byl Chomutov v útlumu. Hosté tvořili hru a byli víc u míče. Pak se však domácí dostali do vedení a převzali otěže zápasu. Ještě do poločasu přidali druhý gól a po změně stran další dva. Za předvedený výkon si po zásluze připsali do tabulky další tři body.

Pod světly reflektorů se na letním stadionu na Zadních Vinohradech odehrávala krásná fotbalová podívaná. Hosté ze Slaného o sobě dávali od prvních minut zápasu vědět a domácí je nechali hrát. To však trvalo jen do okamžiku, kdy ve 21. minutě poslal domácí do vedení Radim Příhonský. Obraz hry se postupně změnil. Chomutov sbíral nakopávané míče hostů a začal si vytvářet šance. Hostům nezbývalo nic jiného, než otevřít hru a hnát se dopředu. Přes veškerou snahu se jim však gól dát nedařilo. Naopak, byli to domácí, kteří se štěstím přidali druhý gól. Martin Boček nadvakrát překonal ve 36. minutě hostujícího gólmana Michala Sedláka. Dvě stovky diváků na tribunách se však už do konce prvního poločasu dalšího gólu nedočkali.

Po změně stran se hosté snažili o kontaktní gól a tlačili se do útoku. Domácí se zatáhli a vyráželi k nebezpečným brejkům. Blízko k dalšímu gólu byl v 60. minutě Martin Boček, který se sám ocitl tváří v tvář gólmanovi. Ten ale stačil reflexivně jeho přízemní střelu vyrazit. Dobře zformovaná domácí obrana hostům mnoho nedovolila. Když už se dostali před velké vápno, domácí jim dovolili maximálně střelu z uctivé vzdálenosti.

S přibývajícím časem byli hosté stále nervóznější. Projevovala se frustrace z marné snahy a zkorigování stavu utkání a přišla řada ošklivých faulů. Přesto rozhodčí kartami šetřil a většinou se spokojil jen s napomínáním. Docílit kýženého gólu nepomohlo hostů, ani několikeré střídání. Definitivně pak vzal hostům vítr z plachet gól Tomáše Janošíka v 86. minutě. To už v ochozech o výhře hostů nikdo nepochyboval.

Zmar snahy hostů a definitivní tečku za utkáním přinesl v 90. minutě gól Patrika Gedeona. Domácí se dostali po pravé straně do brejku. Po rychlých přihrávkách zatáhl míč k velkému vápnu Martin Boček a pak ho poslal nádhernou přihrávkou po zemi na druhou stranu. Tam si na něj na hranici malého vápna naběhl Gedeon a počtvrté překonal bezmocného gólmana hostů. Poté rozhodčí zápas ukončil. Chomutov předvedl zatím nejlepší podzimní výkon a po zásluze získal tři body. V tabulce je se ziskem 14. bodů na třetím místě a je vidět, že svůj cíl, postoupit do České fotbalové ligy, bere vážně.

„Myslím si, že zápas rozhodl už první gól,“ řekl bezprostředně po utkání Chomutovskému deníku domácí trenér Jan Hyneš. Nezapomněl však zdůraznit, že úvod patřil hostům. „Zpočátku to nebylo ono. Byli jsme takový unavení. Hodně jsme běhali bez míče. Zlepšení přišlo zhruba od dvacáté minuty, kdy se utkání vyrovnalo,“ přiznal trenér.

Hodně týmu pomohl první gól. „Nám se podařilo dát takový slepený gól a potom jsme přidali i druhý. Přitom jsme ale příliš mnoho šancí neměli,“ dodal Hyneš. Vedení o dva góly domácí uklidnilo. „Druhý gól dodal našemu týmu potřebný klid. My jsme si řekli, že budeme soupeře napadat a to se nám v prvním poločase dařilo. Nutili jsme je nakopávat dlouhé míče dopředu a dařilo se nám ty míče sbírat,“ vysvětlil trenér.

Druhý poločas už přinesl jinou podívanou. „My jsme se malinko zatáhli, aby soupeř musel hrát do plné obrany. To se ukázalo jako správné, protože oni si s tím neuměli poradit. Tím pádem jsme se dostávali do brejků a vytvářeli jsme si nebezpečné šance. Proměnili jsme jen některé, ale mohli jsme dát ještě další tři, nebo čtyři góly,“ dokončil hodnocení spokojený trenér. Pochvaloval si také fotbalovou štěstěnu Martina Bočka. „ V prvním poločase se to k němu se štěstím odrazilo a ve druhém šel sám na gólmana. On ví, kam se má postavit a ten gól většinou dá,“ uzavřel Hyneš.

FC Chomutov – SK Slaný 4:0 (2:0)

Branky: 21. Příhonský Radim, 36. Boček Martin, 86. Janošík Tomáš, 90. Gedeon Patrik

Rozhodčí: Coufal, Šmat, Tapláš. ŽK: 0/1, Diváci: 200

FC Chomutov: Švejda Radim – Kubík Vojtěch, Hříbal Martin, Pěnička Richard (66. Zeman Jakub), Chaloupka Marek, Klimeš Michal, Mušovic Edis, Gedeon Patrik, Příhonský Radim (67. Maršálek Josef), Boček Martin, Svoboda Lukáš (76. Janošík Tomáš)

SK Slaný: Sedlák Michal – Křeček Lukáš, Vimr Tomáš, Nádeníček Bohumil, Kubík Tomáš (59. Novotný Filip), Mareš Miroslav, Hansl Filip, Macháček Micha (87. Holly Marek), Danda Lukáš (46. Galbavý Josef), Jaráb Michal, Zelenka Ondřej