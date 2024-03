„No zápas byl od začátku docela těžký, ale my jako tým umíme zatlačit a díky bohu nám to tam na konci poločasu spadlo,“ usmíval se dvacetiletý drobný záložník a tahoun severočeského celku. Jeho mužstvo vede divizní skupinu B o deset bodů. Sám Wilfred alias Bony, jak ho v týmu přezdívají pro podobu příjmení s exsparťanem Bonym Wilfriedem, cítí že tým je letos připravený skočit do vyšší soutěže. „A to je i mým cílem v sezoně – pomoci týmu postoupit na další úroveň. Posunout ho na další level,“ dodává šikula.

Vstup do jara kvitoval i druhý střelec Daniil Doleček. „Důležitá výhra pro sebevědomí a navíc jsme jim měli co vracet z podzimu. Bylo důležité se hned chytit výhrou na začátku. Myslím, že náš tým je do jara dobře připravený a že to zvládneme. První výhra nás snad požene k dobrým výkonům,“ přidal se Doleček.

„Jsme si vědomi, že první zápasy jsou nevyzpytatelné. Jde o to vstřelit první gól, abychom se uklidnili. Začátek byl podle mých představ dobrý, ale pak přišla rozkouskovaná pasáž a my málo točili hru a trhali obranu. Zápas jsme měli pod kontrolou, ale vysvobodila nás až ta branka na konci poločasu ze standardky. Já ani neviděl, jak se to tam dokleplo. Byla tam skrumáž, díkybohu za to. Opět jsme si pomohli standardkou, což je hodně důležité,“ viděl kouč Severočechů Tomáš Smola.

