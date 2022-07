Gedeon si prodloužil kariéru. Přidá 27 sezonu v dospělém fotbale

Mladičký Patrik Gedeon (uprostřed) na historickém snímku.Zdroj: FC Chomutov

Pro fanoušky je to skvělá zpráva! Fotbalový nezmar a záložník Patrik Gedeon bude pokračovat v divizním Chomutově. Gedeon je odchovancem místního klubu a přidá tak ve svých 47 letech už 27 sezonu v dospělém fotbale. Patrik Gedeon má za sebou parádní kariéru, když v roce 1995 přestoupil z Chomutova do Blšan. V roce 2001 přestoupil za 12 milionů do SK Slavia Praha. Na podzim roku 2002 se dostal do reprezentace a zajímaly se o něj měly bohaté ruské kluby. Na podzim 2003 s kolenem a podstoupil operaci předního křížového vazu. Měl další zdravotní problémy a do bývalé formy se nedostal. V lednu 2006 přestoupil do lichtenštejnského klubu FC Vaduz, se kterým hrál druhou švýcarskou ligu. Po půl roce se přestěhoval do Polska a v létě 2007 se vrátil do Blšan. V únoru 2008 přestoupil do FK Baník Most 1909, který ale sestoupil, a tak v létě 2008 opět přestoupil do Dukly Praha. V srpnu 2015 odešel ve svých čtyřiceti letech na hostování do třetiligového týmu FK Baník Most 1909, kam se vrátil po sedmi letech. Z Mostu poté zamířil do Chomutova, kde hraje dodnes a jeho příběh nekončí!

Václav Veverka s využitím Wikipedia