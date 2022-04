Boček udeřil už v 8. minutě po rohu, kdy poslal lehkou tečí míč přesně k tyči Sedlákovy branky. Vyrovnat mohl Pudil, který hlavou trefil Vimrův centr přesně do šibenici, jenže brankář Stránský parádně míč vyrazil. To byl zákrok zápasu!

Poté zase zahrozil Chomutov, za který nastoupil také ex-ligový veterán Patrik Gedeon. Tady ale smutnil, protože dřív než Boček byl u nebezpečného centru Sedlák. Přesto se hosté brzy druhé branky dočkali a opět po rohu. Tentokrát centr přetáhli a druhý obr Kubík byl také přesný. Mohlo být i 0:3, jenže po dravém průniku Šourka se vytasil výborným zákrokem Sedlák.

Slánští ještě zahrozili jedním rohem, ale do zápasu se vrátili až po změně stran. To v 55.min. Baláž parádně centroval na Nádeníčka a ten se hlavou nemýlil. Rozpoutal tak V 70. min. přišel asi zlomový moment utkání, neboť obránce se rychlou kličkou zbavil Kroutil, střílel pak na Stránského, kterého přesnou střelou překonal, jenže míč skončil na zadní tyči chomutovské branky. Za tři minuty si na trestňák naskočil zase Boček a podruhé v zápase se nemýlil - 1:3. Bylo definitivně rozhodnuto, navíc se po brejku do otevřené obrany prosadil dorážkou ještě Šourek.

"Domácí velikonoční porážku od souseda v tabulce koušeme těžce, k dispozici jsme měli kompletní kádr, pomineme-li dlouhodobě zraněné hráče. Nicméně z vysoké porážky se musíme rychle oklepat a připravit se na nadcházející duely," hlásil po zápase vedoucí týmu Slaného Milan Šúr a dodal: "Z mého pohledu vedoucího mužstva nám tyhle dopolední zápasy příliš nejdou, za poslední roky jsme z nich vydolovali body pouze v Rakovníku na Tatranu a zapátrám-li hodně do historie, vzpomínám pouze na vysokou výhru ve Hřebči a to bylo v krajském přeboru," dodal Šúr s úšklebkem, že za týden ve Štětí se začíná hádejte v kolik? V 10:15…

SK Slaný – FC Chomutov 1:4 (0:2) Branky: 55. Nádeníček – 8. a 76. Boček, 22. Kubík, 79. Šourek.

Kam za fotbalem: V divizi už v pátek hostí lídr tabulky třetí tým