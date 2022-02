A proto také sáhli ke změně trenéra a první tým povede nově do jarních bojů Miroslav Pavlov. Kádr doznal výrazných změn. Vedení klubu ho chce okysličit příchodem dorostenců a nových posil.

„Obránce Marek Chaloupka a ofenzivní záložník Danyil Dolechek se zapojili do přípravy mosteckého Baníku, kde budou usilovat o místo v kádru. V případě úspěchu by k nám přišel hráč na výměnu. Podoboně to má Radek Kibal, jenž usiluje o místo v béčku Teplic,“ informovalo vedení chomutovského celku.

VIDEO: Salva nadávek na olympiádě. Slovenský komentátor baví svým výbuchem

Pryč je také záložník Lukáš Svoboda, který dostal svolení hledat si nové angažmá. V Chomutově působil v posledních několika letech. Hostování skončilo Filipu Gedeonovi, synovi chomutovského špílmachra Patrika Gedeona, který se vrátil do pražské Sparty. Na prvním tréninku přípravy se naopak bude hlásit čtveřice dorostenců Filip Schreiner, Matěj Růžička, Filip Krása a Lukáš Vymyslický.

Chomutov může počítat i s Davidem Zrebňákem, kterému skončilo hostování v Olympii Březová, ten se zapojil do přípravy společně i s Janem Mužíkem. Nově se fanouškům představí například záložník Robert Hamouz ze třetiligového Rakovníka a odchovanec Petr Janda. Na severu Čech by ještě rádi přivítali jednoho brankáře a zkušenějšího záložníka.