Chomutov poslal týmy do dvou směrů. V Kadani ofenzivní esa nadělovala devítku

Trenéři divizního FC Chomutov Tomáš Smola a Ladislav Doksanský odpálili se svými svěřenci zápasovou přípravu. V parné sobotě, kdy meteorologové hlásili až 36 stupňů Celsia, poslali trenéři svůj tým do zápasů už dopoledne. Jedna půlka chomutovského výběru cestovala do Kadaně, druhá do Žatce. A byly z toho dvě výhry.

Chomutovský ofenzivní štírek Daniil Doleček. | Foto: FC Chomutov