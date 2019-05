Uplakané počasí, trio ženských rozhodčích a žádné góly. To byly hlavní atributy souboje dvou sousedních týmů z horní poloviny tabulky. Divák si mnoha pěkných fotbalových šancí neužil a tak trochu vzrušení přinesl až závěrečný penaltový rozstřel. V něm exceloval domácí gólman Radim Švejda, který dokázal chytit tři penalty a výrazně tím přispěl k vítězství domácího týmu.

Pomalý rozjezd

V nepřetržité a vytrvalé záplavě drobného deště se hráčům do pohledných kombinací moc nechtělo. Od začátku se hrálo opatrně a na kluzkém terénu toho ani jeden tým moc nepředvedl. Hosté byli přece jen o poznání aktivnější a tak se jako první dostali v osmé minutě do šance. Pokoušeli se překonat domácí obranu střelbou z dálky, ale chyběla jim přesnost. Domácí poprvé vážně ohrozili branku hostů v 18. minutě, kdy Martin Boček hlavičkoval nad břevno. Během několika minut zahrávali domácí roh, ale hostující obrana nebezpečí odvrátila. Závěrem prvního poločasu se hosté dostali do několika šancí. Zahrávali tři trestné kopy, ale buď stříleli mimo, nebo do zdi. Do kabin se tak šlo za bezbrankového stavu.

Domácí přidali

Po návratu na trávník se domácí snažili oživit hru. V záloze vystřídal Josefa Maršálka Filip Turek, ale na hře se to příliš neprojevilo. Hosté byli aktivnější a na rozdíl od domácích si vytvořili dalších několik šancí. Gól však dát nedokázali. Blízko k němu měl v 59. minutě Martin Boček, kterého našel ve vápně pěkným centrem Lukáš Svoboda. Gólman Lukáš Dědek ale stihl zasáhnout. Pak přišlo několik dalších šancí Neratovic, ale domácí obrana byla pozorná. Když hosté nic nevytěžili ani z dalších dvou trestných kopů, začalo být zřejmé, že zápas rozhodne buď jediný gól, nebo skončí bez branek. Minutu před koncem vystřídali hosté brankáře, a protože branka ani po dvouminutovém nastavení nepadla, tak se šlo na penalty.

Penaltový rozstřel

Jako první střílel Boček a byl úspěšný, hostující Kokoška nedal. Kubík opět proměnil a po něm skóroval také Duch. Hána nedal a tak Yaroshenko srovnal na 2:2. Turek poté dostal domácí opět do vedení a Kozáka vychytal Švejda. Mužík následně proměnil a Chomutov získal druhý bod. Následovala velká radost domácích hráčů, ale trenér Ladislav Doksanský měl ke spokojenosti daleko.

Slovo trenéra

„Utkání ovlivnila naše lenost. My jsme přišli na hřiště ve stejném rozpoložení, jako jsme sehráli poslední zápas venku a to byla hrůza. Takhle špatně jsem nás už dlouho hrát neviděl,“ nebral si servítky trenér. Uznal však, že to byl těžký soupeř. „Oni měli dobrý pohyb a to nám dělalo problémy. Nám chybělo nasazení a chuť hrát. První poločas byl špatný a tak jsme si to v šatně vyříkali. Pak už jsme hráli dobře. Soupeř měl sice šance, ale kluci to odmakali a tak zaplať bůh za ty dva body,“ uzavřel hodnocení Doksanský.

FC Chomutov – FK Neratovice -Byškovice 0:0 (0:0) pk 4:2

Penalty: Boček 1, Kubík 1, Hána 0, Turek 1, Mužík 1. – Kokoška 0, Duch 1, Yaroshenko 1, Kozák 0. Rozhodčí: Šulcová, Šafránková, Žáková. ŽK: 3/1. Diváci: 80.

FC Chomutov: Švejda – Gedeon, Chaloupka, Janošík, Mužík, Svoboda L. (78 Svoboda T.), Boček, Klimeš, Maršálek (46.Turek).

FK Neratovice – Byškovice: Dědek (90. Šteiner) – Chlumecký (84. Vávra ), Regner, Kokoška, Hrdý (91. Malák), Duch, Stýblo, Yaroshenko, Vorasický, Rejman (73. Barták), Moravec (59. Kozák).