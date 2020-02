FC Chomutov: Zaťko – Příhonský, Kybal, Jánošík, Chaloupka, Bizmart, Mirenčič, Mužík, Boček, Pěnička, Vávra.

V základní sestavě Chomutova bylo jen několik hráčů základního kádru. Mladíci kteří nastoupili v základu nestíhali. Velké potíže jim dělala rychlá kombinační hra hostů. Ti byli neustále v pohybu, dobře presovali a snažili se hrát po zemi na dva až tři doteky s míčem. Přesné přihrávky za obranu tak byly pro domácí tým smrtící. Hosté se ujali vedení ve 14. minutě. Založili rychlý protiútok po prvé straně, následoval centr před branku a zakončení k pravé tyči gólmana Radka Zaťka. Za čtyři minuty to už bylo o dva góly. útočníci Dukly se po rychlé kombinaci a sérii krátkých přihrávek dostali středem hřiště až na hranici velkého vápna. Následovala střela po zemi k tyči a gólman Zaťko byl bezmocný.

Hosté dál hráli svou hru a domácí na ní marně hledali recept. U všeho byli pozdě a před branku hostů se dostávali minimálně. Centry na útočníka Martina Bočka nepřicházely. Ten se musel často vracet pro míč až hluboko před vlastní branku. Když už se domácí dokázali dostat do brejku, většinou si s ním hosté poradili. Třetí gól přišel ve 35. minutě. Opět po rychlé kombinaci přišel centr do vápna a přesné zakončení z bezprostřední blízkosti.

Domácí trenér Jan Hyneš o přestávce hráče nabádal k většímu pohybu a důrazu. Došlo také k několika změnám v sestavě. Na hře domácího týmu to bylo ve druhém poločase znát, ale přesto to na hosty nestačilo. Obraz hry se příliš nezměnil. V 63. minutě útočníci Dukly přidali čtvrtý gól a v 71. minutě pátý. Za další čtyři minuty nařídil rozhodčí za strkání ve vápně proti domácím pokutový kop, ale gólman Radek Zaťko odhadl stranu a míč vyrazil. Víc branek už Dukla dát do konce utkání nestihla, ale ani domácí nedokázali výsledek korigovat. Hosté si tak připsali zasloužené vítězství.

Ohlasy po utkání:

Trenér Dukly Praha B Jan Podolák: „Přijeli jsme si sem hlavně vyzkoušet svojí součinnost především v defenzivě,“ prozradil v úvodu hodnocení utkání trenér. Hra Chomutova ale defenzivu Dukly moc neprověřila. „Chomutov nám svou hrou umožnil vyzkoušet to, co jsme chtěli. Samozřejmě bylo znát, že hrajeme třetí ligu a trénujeme šest až sedm dní v týdnu, pokračoval trenér Podolák. Hru hostů zdobila rychlá kombinace, rychlé odevzdávání míče, pohyb bez něj a důraz v osobních soubojích. Samozřejmě tohle je hra, kterou se prezentujeme a to nejen my, ale i áčko. Navíc dnes díky tomu, že soupeř nebyl tak důrazný, tak se nám ta kombinace celkem dařila, ale mohlo to bát ještě lepší,“ uzavřel trenér Dukly.

Trenér FC Chomutov Jan Hyneš: „Do naší hry se promítlo hlavně to, že nám chyběli důležití hráči, kteří vlastně tvoří kostru týmu. Měli jsme ve hře hodně mladých hráčů a bylo strašně moc znát, že jejich hře chybí zkušenost a někdo starší, kdo by je dokázal vést a usměrnit. Navíc hráči na sebe skoro vůbec nemluvili,“ řekl po utkání Hyneš. Poté přiznal, že Dukla je kvalitní tým. „Soupeř hrál všechno po zemi. jejich hráči hodně běhali a my jsme se jim v tom nedokázali vyrovnat,“ uvedl dále domácí trenér. Těžkou roli měl tentokrát na v útoku Martin Boček. Nejblíže gólu byl v polovině prvního poločasu, kdy hlavičkoval těsně nad břevno. „Já jsem o poločase Martinovi říkal, že kdyby neměl na hlavě čepici, tak by to byl gól,“ smál se Hyneš. Dodal ještě, že šancí bylo málo a domácí útočníci většinu času běhali bez míče. Když už ho získali, tak o něj rychle přišli. Uzavřel hodnocení Hyneš.