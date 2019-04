Na jejich stadion v sobotu od 10.15 hodin dorazí poslední tým tabulky zachraňující se Mostecký fotbalový klub. Pro domácí borce, kteří drží v tabulce osmou příčku, je to další příležitost k bodům. A pro jejich kanonýra Martina Bočka zase možnost navýšit náskok na čele tabulky střelců v divizi B, kde vládne se sedmnácti góly.

Boček je při chuti. V posledním zápase to byl právě on, kdo vstřelil hostům ze Souše obě branky. Přidá divizní Chomutov do tabulky další body, nebo se tonoucí Mostecký fotbalový klub ještě stébla chytí?