Příští rok bude fotbal v České Lípě slavit 95. výročí svého založení. Miroslav Dalík se v tamním fotbalovém klubu pohybuje od roku 1988. Mimo jiné má na starosti klubové kroniky, které by chtěl v roce 2022 přetavit do tištěné formy.

„O fotbal v České Lípě jsem se začal zajímat v době učení ve Vagónce Česká Lípa, kdy Lípa hrála pod názvem SPOZA. Jako učni jsme chodili na stadion na brigády a byl jsem na pár zápasech, jelikož jsem byl přespolní. Blíže jsem se spojil s fotbalovým děním až v roce 1988, kdy jsem se přestěhoval do České Lípy ze Stráže pod Ralskem. Moje první krůčky byly v tomto oddíle spjaty s tehdejší rezervou, s kterou jsem jezdil na zápasy, co by fanda,“ vzpomíná Dalík.

V té době rezervu trénovali Josef Šimon a Jaroslav Filipi, vedoucím byl Milan Kotěšovec. „Motal jsem se i okolo mládeže, hlavně okolo přípravek. V roce 2000 jsem se postaral o znovu založení B mužstva, u kterého jsem jako vedoucí mužstva vydržel deset let, než jej opětovně zrušili. Byla to krásná doba,“ pokýval hlavou.

Na stadionu se Dalík spřátelil s Jaromírem Hradiským, který byl předsedou klubu a pokračoval v psaní historie o českolipském fotbalu po jejím prvním zpracovateli profesoru Jaroslavu Panáčkovi. Ten začal historii psát v roce 1985 s tím, že sehnal plno informací od roku 1945. Předtím se mnoho nedochovalo.

„V současné době po zesnulém Jaromíru Hradiského pokračuji v mapovaní historie fotbalového klubu u Ploučnice. Nejvíce jsem pyšný na to, že se tato internetová kronika zachovala a že v ní pokračuji. Mým cílem je aby se v příštím roce vydala v tištěné formě, to slavíme 95 let od založení. Doufám, že se mi to podaří ve výboru prosadit,“ zdůraznil Dalík. Ten je členem výkonného výboru, při mistrovských utkáních divizního A týmu je také hlavním pořadatelem.

Během působení u Ploučnice zažil Miroslav Dalík fotbalové úspěchy, ale i zklamání. Mezi úspěchy patří druhá nejvyšší republiková soutěž a poznání lidí, kteří pro fotbal žijí nebo žili. Mezi ně patří trenéři Rys, Jebavý, Peclinovský nebo Mysliveček. Z hráčů pak především Kouřil, Hendrych, Soukup, Zlámal, Hradiský, Kurej, Jarolím, Sanytrník, Vrabec nebo Obajdin a další. V současné době je to Jiří Štajner. „Snad největším zážitkem bylo pohárové utkání s mojí Slavií Praha, kdy jsme na našem stadionu v poločase vedli 2:1, ale nakonec Slavii podlehli 2:4. Zažil jsem zklamání, odhlášení ze soutěže po Porubě, to se stalo i za éry Brümmera, kdy nás odhlásil z ČFL a my v dalším ročníku hráli I. B třídu. Přišly i další neúspěchy, hlavní je, že se vždy českolipský fotbal u Ploučnice ze všeho dostal a doufám vždy dostane. V této sezóně hrajeme divizní soutěž, která v současné době stojí. Věřím, že se dohrají utkání podzimní části a já budu zase víkendy trávit příjemně,“ dodal Dalík.

VZLETY A PÁDY FOTBALU V ČESKÉ LÍPĚ



1927 – Historie fotbalového klubu v České Lípě se začala psát v roce 1927 (do té doby tu působí německé fotbalové kluby). Tehdejší klub nesl název ČSSK. Jeho účinkování však do roku 1945 není historicky zachováno.

1981 – Vagónka Česká Lípa postupuje do 1. národní ligy, začíná zlatá éra českolipského fotbalu.

1986 – 4. místo v 1. národní lize, historicky nejlepší umístění českolipského fotbalu.

1987 – Účinkování v 1. národní lize končí korupční aférou při zápase s VOKD Poruba. Vagónka je „sesazena“ do 2. národní ligy (dnešní ČFL).

1996 – klub se po 9 letech vrací do 2.ligy, jde o úřední (nikoliv sportovní) postup na uvolněné místo po odstoupení Chebu z 1. ligy.

1999 – Sestup z 2. ligy, tři dny před začátkem nového ročníku město oznamuje, že klub nepřihlásí ani do ČFL, mužstvo tak nemůže startovat v žádné soutěži a nastává první konec fotbalu v České Lípě.

2000 – Přichází zmrtvýchvstání. Sloučením celku FK JABE Česká Lípa s Velkou Bukovinou vznikl tým FK Česká Lípa, který začínal v I. B třídě a každý rok postupuje až do krajského přeboru.

2012 – Začaly spory s vedením města Česká Lípa o podpoře dospělého fotbalu. Arsenal přišel o 1,7 milionu korun, které mu zajišťovala předchozí dohoda mezi klubem a městem.Tým končí v ČFL a přihlašuje krajský přebor.

2021 – Česká Lípa aktuálně drží třetí místo v divizní soutěži. Případnému postupu do ČFL by se klub nebránil.