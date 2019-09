Za dusného letního večera se na letním stadionu na Zadních Vinohradech rozpoutala úporná bitva o divizní body. Domácí Chomutov si nepřipouštěl jinou možnost než vítězství, ale Louny dávaly od začátku najevo, že se do Chomutova nepřijely jen bránit. Po velkém boji nakonec zvítězili domácí, když skóre zápasu otevřel v 65. minutě Vojta Kubík a výhru Chomutova pečetil druhým gólem v 81. minutě Jakub Zeman. Se známkou úlevy ve tváři odcházel ze hřiště po závěrečném hvizdu manažer Chomutova Radek Zaťko. Byl to hodně těžký zápas, ohodnotil stručně výhru svého týmu“.

Do zápasu šli domácí s cílem hrát ofenzivně a tak se trenér Jan Hyneš, rozhodl hrát na dva útočníky. Jenže hosté domácím plánovanou hru po zemi nedovolili. Taktika se proto měnila a domácí se uchýlili k dlouhým nakopávaným míčům, které směřovali převážně na Martina Bočka. Ten dokázal většinu vzdušných soubojů vyhrát a sklepával míče svým spoluhráčům.

První šanci si Chomutov vytvořil už ve čtvrté minutě, ale s rohovým kopem si hosté poradili. To samé se odehrálo po čtyřech minutách. Ani tentokrát nijak vážně domácí branku hostů neohrozili. Louny zahrozili ve 12. minutě, kdy se dostali k zakončení, ale gólman Radim Švejda byl na místě.

Chomutov si postupně vypracoval několik šancí, ale obrana hostů byla pozorná a k zakončení se útočníci domácích dostávali jen z uctivé vzdálenosti. Ani dalších několik standardních situací vyloženou šanci nepřineslo. Přesto byl Chomutov v zakončení nebezpečnější. Ve 40. minutě hosté vybojovali rohový kop. Míč se však dostal k Lukáši Svobodovi, který unikl dopředu po levé straně a odcentroval před branku. Tam čekal připravený Boček, ale netrefil přesně. První poločas gól nepřinesl a tak se čekalo, co přinese druhá půle.

Konečně gól

Po návratu obou týmů na hřiště se obraz hry příliš nezměnil. Hosté toho domácím mnoho nedovolili a sami se snažili proniknout před branku Chomutova. Ve 49. minutě přišel ve středu hřiště o míč Kubík a hosté se dostali dvakrát do zakončení, ale nedokázali svou šanci využít. Naopak, Chomutov si v 64. minutě vybojoval rohový kop a Lukáš Svoboda poslal míč na zadní tyč. Tam si naskočil Kubík a trefil to parádně. Míč se odrazil od horní tyče dolů za brankovou čáru a domácí vedli 1:0.

Po obdrženém gólu sáhli hosté ke dvojímu střídání a zvýšili svou útočnou aktivitu. Chvílemi měli hosté územní převahu a dostávali domácí pod tlak. Obrana Chomutova však fungovala bez chyb, a když už se Louny dostaly ke střelbě, gólman Švejda byl připravený. Hosté v závěru vsadili všechno na útok a tak se útočníci Chomutova dostávali do nebezpečných brejků. Po jednom z nich dostal v 81 minutě ideální nahrávku do pokutového území Jakub Zeman a překonal podruhé bezmocného lounského gólmana Jakuba Pokorného. Pak už se zápas jenom dohrával.

„Chtěli jsme hrát svou hru po zemi, ale soupeř nám to nedovolil. Museli jsme proto změnit taktiku a nakopávat míče dopředu,“ řekl po utkání domácí trenér, Jan Hyneš. Změna rozestavení se podle trenéra promítla i do možnosti přechodu do útoku. „Většinou hrajeme na tři útočníky, takže tam máme dost prostoru a víc si chodíme pro balóny. Tentokrát to však moc nešlo,“ upřesnil Hyneš. Zápas podle něj rozhodla povedená standardní situace. „Moc šancí jsme dnes neměli. Byli jsme však trpělivý a čekali na svou šanci. Ta přišla v podobě rohového kopu a díky tomuhle gólu jsme utkání vyhráli. Díky vedení jsme se uklidnili a drželi víc míč. Nakonec jsme ještě přidali druhý gól,“ uzavřel trenér.

To, zda bude Chomutov i v příštích zápasech hrát na dva útočníky trenér nepotvrdil. Připustil však, že je v týmů několik dalších hráčů, kteří by mohli v útoku Martina Bočka doplnit. To se zřejmě ukáže až v příštím domácím utkání. Další zápas odehraje Chomutov v sobotu 7. září v Dobříši. Doma se opět představí v sobotu 14. září, když hostí Slaný. Utkání začíná na letním stadionu na Zadních Vinohradech v 10:15 hod.

FC Chomutov – FK Seko Louny 2:0 (0:0)

Branky: 64 Vojtěch Kubík, 81. Jakub Zeman. Rozhodčí: Langmajer, Duda, Štychová. ŽK: 1/3. Diváci: 250.

FC Chomutov: Švejda – Kubík, Hříbal, Pěnička (Zeman), Chaloupka, Klimeš, Mušovic, Mužík (70. Příhonský), Janošík (54.Maršálek), Boček, Svoboda Lukáš.

FK Seko Louny: Pokorný – Besta, Fiřt, Suchý, Lesniak (79. Minařík), Zícha, Trup (65. Nykl), Kafka, Soukup (66. Jaroš), Zerner (66. Matkovič), Sulovský.

Tabulka DIVIZE B

1 SK Český Brod z.s. 12

2 FK Baník Souš z.s. 10

3 SK Aritma Praha, z.s. 9

4 FC CHOMUTOV, s.r.o. 8

5 FK Brandýs n.L. 4 8

6 FK Olympie Březová, z.s. 8

7 FK Neratovice-Byškovice s.r.o. 7

8 FK Ostrov, z.s. 7

9 SK Slaný, z.s. 6

10 FK Meteor Praha VIII, z.s. 6

11 FK Arsenal Česká Lípa,z.s. 4

12 SK Kladno, z. s. 3

13 MFK Dobříš 3

14 TJ TATRAN Rakovník, z.s. 3

15 FK SEKO LOUNY z.s. 2

16 SK Štětí, z.s. 0