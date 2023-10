Příběh střelce Dominika Nobsta dokonale ilustruje pohodu v divizním Chomutově. Nobsta si spoluhráči lehce dobírali, že je střelecky nulový, ale šikovný fotbalista se rozstřílel v pravý čas. Předhazovali mu brankáře Jana Stránského, který nedávno musel do pole a dal i branku. Gólem v tomto víkendu Dominik Nobst pomohl zbrzdit jízdu rozparáděného Slanýho a ukázal, že divizní cíle Chomutova jsou letos nejvyšší. A hlavně… Překonal střelecky týmového gólmana!

Chomutovský střelec Dominik Nobst. | Foto: FC Chomutov

„Byla to legrace úplně v pohodě. To k tomu patří a já jsem byl vlastně ten, kdo si z toho dělal srandu,“ řekl Deníku Dominik Nobst v narážce na střeleckou úspěšnost a pokračoval: „Včera jsem Stráňu přeskočil, takže je to dobrý. Pořád máme v týmu kluky, kteří taky mají méně gólů než Stráňa, tak si můžeme teď pro změnu dělat srandu z nich,“ směje se Nobst.

Ale teď už na vážnou notu. Slaný přijelo do Chomutova rozjeté. Co bylo receptem na eliminaci soupeře?

„Připravovali jsme se hlavně herně, abychom předvedli herně to, co chceme. Poslední tři zápasy i přes to, že jsem udělali sedm bodů, tak to nebylo úplně ideální a to jsme chtěli v zápase se Slaným změnit. Nejenom vyhrát, ale i odehrát zápas, kdy budeme spokojení s naším výkonem. To si myslím, že se nám povedlo a celý zápas byl vlastně jenom o nás,“ dodal Dominik Nobst.

OBRAZEM: Chomutov hlásí: Nesundáváme nohu z plynu. Doma složil Slaný

Chomutov dle výsledků vyhlásil útok na postup. Posuďte sami – vede tabulku o sedm bodů před druhými Neratovicemi. Šéf klubu Radek Zaťko byl před sezonou zdrženlivý. „Nebudu mluvit o postupu, chceme hrát samozřejmě vysoko. Uvidíme na konci.“

„Chceme vyhrávat a to si myslím, že má každý, kdo dělá nějaký sport. Výhodou je, že máme kvalitní tým a v útoku tři střelce, kteří jsou schopní rozhodovat zápasy. I když se nám někdy herně nedaří, tak jsme tým. Věřím, že se nám budu dařit i v dalších zápasech,“ uzavřel Nobst.