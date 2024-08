Radek Zaťko má své oblíbené místo při zápasech hned vedle střídačky. Až mu příště sklouznete pohledem k nohám a bude mít kraťasy, tak zjistíte, že nosí žlutočernobílé ponožky. Nejsou jen tak obyčejné. S Chomutovem prošly totiž loni divizí, na jejímž dramatickém konci byl vysněný postup do třetí ligy.

„Je to tak, za postup mohou i ponožky,“ culí se Radek Zaťko. Jeho talisman už hlídají i sami fotbalisté, kteří nechtěli urazit při náročné postupové sezoně štěstěnu. „Vždycky před zápasem se náš hráč Venca Černý kouká, co mám za ponožky a když je vidí, tak říká: Jsem v klidu, bude to dobrý,“ směje se chomutovský boss.

close info Zdroj: Ladislav Chlíbek zoom_in Zaťkovy šťastné ponožky.

Ostatně ponožky nezapomněl ani při vstupu Chomutova právě do třetí ligy. V prvním kole svěřenci Tomáše Smoly a Ladislava Doksanského hostili rezervu pražské Bohemky. Byla z toho šílená divočina, když Chomutov vedl už po devíti minutách 2:0. Hosté ovšem otočili na 3:2 pět minut před koncem, ale v poslední minutě foukl rozhodčí pro Chomutov penaltu a Daniil Doleček vystřelil zlatý remízový bod. Pomohlo zase štěstí šéfových ponožek?

Šťastné talismany? Plzeň v boji o Ligu mistrů měla konzervu s tuňákem

Asi nejzvláštnější talisman pro štěstí používala při své cestě kvalifikací o Ligu mistrů fotbalová Plzeň. Před lety ji přinesla štěstí konzerva s tuňákem, kterou koupíte v každém supermarketu za čtyřicet korun. Za taškařicí, která se nakonec stala téměř modlou, mohla tehdejší ikona Viktorky a záložník Pavel Horváth.

„Vadilo mi, jaká jídla dostáváme na soustředění před zápasem. K večeři i obědu většinou špagety se suchým masem nebo rýží a jiné nudné přílohy,“ vypráví Horváth ve své knize Můj příběh nekončí. Tak si zkrátka šikula s milimetrově přesnou levačkou pořídil právě konzervu tuňáka, že si servírované omáčky zpestří. Nakonec ho kuchaři překvapili, navařili chutně a konzerva Horváthovi zůstala a začal ji vozit jako talisman. S tuňákem v batohu pak Viktoriáni vyhráli pohár, ligu, Superpohár a postoupili s ním do Ligy mistrů. Kam to dotáhne Chomutov se šťastnými ponožkami Radka Zaťka?