Pokud jste dorazili na chomutovský fotbalový stadion se zpožděním, tak jste dost možná přišli o první dva góly borců v modrých dresech. Chomutovští fotbalisté vlétli po devíti letech do třetí ligy ve velkém stylu. Po devíti minutách vedli nad rezervou pražské Bohemky 2:0. A to hosté dorazili posílení i o některé tváře z prvoligového áčka včetně své legendy Josefa Jindřiška.

„Takový start jsme neměli ani v divizi,“ žasl asistent domácího trenéra Ladislav Doksanský. Po pěti minutách se prosadila velká letní akvizice Chomutova Michal Škoda, za čtyři minuty přesně pálil Jan Kopta. Jenže klokani se ještě do poločasu dokázali zvednout a srovnat na 2:2 z kopaček Zemana a Mikudy. „Dvě chyby a hned nás potrestali. Byl to od nás strašný začátek,“ říkal třiačtyřicetiletý záložník Josef Jindřišek, který dres Pražanů obléká už patnáct let. „Naštěstí jsme se dokázali vrátit do zápasu. Po první brance na 1:2 jsem cítil, že máme sílu, že bysme mohli srovnat a to se povedlo,“ těšilo Jindřiška.

Po obrátce stran hosté otočili, ač Chomutovští byli nebezpečnější. Hubené vedení klokanům trefil čtyři minuty před koncem Bartek. Jenže nebyl by to Chomutov, aby nenaservíroval 850 divákům drama.

Minutu před koncem hosté vyrobili penaltu a tu s chladnou hlavou proměnil snajpr Daniil Doleček, který poslal brankáře Kerbacha na opačnou stranu a dělovkou srovnal - 3:3. Hotovo!

„Měli jsme skvělý vstup do zápasu a snad po deseti minutách už vedli 2:0. Pak ještě chvíli nám to celkem šlo, ale pak jsme se nechali zatlačit a Bohemka po zásluze vyrovnala. Ve druhé půli si myslím, že to bylo vyrovnané, ale my měli více šancí. Nakonec, když už to vypadalo, že to bude 2:2, tak jsme dostali gól. Za minut jsme udělali penaltu a jsme rádi za bod,“ byl nakonec spokojený forvard Michal Škoda.

„Ten rozdíl mezi divizí a třetí ligou je velký. Divizi jsme hráli dlouho, adaptovali jsme se na ní a ten skok, i když tohle je béčko Bohemians, tak ti mladí, běhaví kluci jsou strašně nepříjemní. Zkrátka ten rozdíl je velký,“ viděl trenér Ladislav Doksanský. Chomutov tak má svůj první třetiligový bod.