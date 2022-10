Jak Roudnice, tak Pokratice či samotný Marčaník se během týden odmítli k incidentu vyjádřit. Z videa, které má Deník k dispozici, je patrné, že po zápase došlo u vstupu do šaten k výměně názorů mezi skupinkou lidí, jíž přihlížel i zmíněný hráč Pokratic. Poté, co došlo k potyčce, vběhl do chumlu i do té doby uklidňovaný Marčaník, vyskočil na zídku, a dvakrát kopl jednoho z aktérů potyčky do hlavy.