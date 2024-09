„My trošku trpíme na naivitu ještě z té divize. Dostáváme strašně hloupé góly, jednoduché. Když už se doma dostaneme do vedení, tak to neuhrajeme ani deset minut. Když bohužel prohráváme, tak nemáme sílu na to, abychom to zvrátili. Trošku se to s námi veze, podle mne tohle byl asi náš nejhorší výkon na domácím hřišti. Zapříčinil to i výkon hostů – od začátku byli agresivnější, více to chtěli a byli v prvním poločase i fotbalovější,“ všiml si trenér Chomutova Tomáš Smola. Podobně mluvil i kapitán severočeského výběru Vojtěch Kubík.

„Třetí liga je soutěž, kde se každá chyba trestá. Už to není divize a my těch chyb děláme strašně moc. Jsme také strašně málo agresivní a když se dostaneme do šance, tak bohužel neproměníme. Jakmile v ČFL nedáme tutovku, kterých nebudeme mít pět nebo šest, ale maximálně dvě tři, tak tohle rozhoduje zápas. Hostouň byla agresivnější, dala první góly, zaslouženě vyhráli,“ komentoval domácí nezdar Vojtěch Kubík.

„Ve druhém poločase jsme se snažili s tím něco udělat, ale nemohli jsme se do toho dostat. Když už jsme se dostali do dvou tří šancí, tak jsme se prostě nemohli do zápasu pořádně dostat. Nedali jsme z tutovek góly a za mě zaslouženě vyhrála Hostouň, která více chtěla vítězství,“ doplnil chomutovský kouč. Jak tuhle nepřízeň zlomit?

„Je to těžké. Ukazujeme si to na videu, něco ukážete klukům ze zápasu s Duklou a první gól originál, co si říkáme, tak Schreiny (Filip Schreiner) nechá padnout balon místo toho, abychom to hráli z první. Hrajeme to někam za sebe, soupeř se skvěle dostával do odražených balonů a z toho jsme inkasovali góly. Je to těžké, já úplně těm klukům do hlavy nevidím. Já jsem trošku jiná povaha než oni. Musíme se odrazit od agresivity, od bojovnosti. Když jeden zápasu neudělá chybu jeden, tak ji udělá druhý. Už od té divize byly ty poslední zápasy podobné. Je to opravdu těžké,“ kroutí hlavou trenér Tomáš Smola. V neděli čeká jeho soubor střetnutí na půdě rezervy plzeňské Viktorky.