Chomutov opouští David Matyáš, který se rozhodl pro novou práci v Dobroměřicích a tak bude pomáhat zdejšímu nováčkovi krajského přeboru, který po poslední jízdě postoupil z I. A třídy. Vedení Chomutova ovšem věří, že Matyáš nezavírá dveře nadobro a mohl by v týmu zůstat alespoň do konce kalendářního roku. Sám Matyáš tuhle kapitolu také nebere za skončenou. „Doufám, že si za Chomutov ještě někdy zahraju,“ říká David Matyáš.

Klub musel také reagovat na konec brankářské jedničky Radima Švejdy. Výraznou postavu poslední sezony, která se velkou měrou podepsala pod postup. Švejda k němu pomohl devíti vychytanými nulami a od nové sezony bude oblékat dres taktéž třetiligových Brozan. Ty ovšem budou bojovat v ČFL B.

Na to konto se do Chomutova vrací brankář Radek Charvát, který je místním rodákem a bývalým mládežnickým reprezentantem. Dvacetiletý brankář po odchodu z chomutovské mládeže působil v Teplicích. Chomutov se podíval také mezi své mládežníky. Z Teplic se vrací trojice Martin Chýle, Štěpán Holák a Jindřich Bernas. Do přípravy se také zapojí Matěj Růžička, který strávil poslední měsíce na Žižkově. Z Březové se vrací Milan Ďurmek a Lukáš Vymyslický. Z hostování v Zápech zase šikovný krajní obránce Radek Kibal, který už si třetí ligu zkusil v nedávné minulosti za FK Baník Most-Souš.

Jak už bylo zmíněno tak letní přípravu soubor trenérů Tomáše Smoly a Ladislava Doksanského rozjede v úterý 9. července. Na první přípravný duel Chomutov rozdělí tým, jak už to dělal v minulosti, a vyzve divizní mládežníky Ústí nad Labem a juniorku FK Baník Most-Souš.

Letní příprava FC Chomutov:

9. července – Start letní připravy

13. července– FK Ústí nad Labem B, FK Baník Most B – FC Chomutov

20. července– FK Robstav – FC Chomutov

24. července – FK Dukla Praha B – FC Chomutov

27. července – FC Chomutov – FK Ústí nad Labem

3. srpna – 1. kolo MOL Cupu

10. srpna – 1. kolo ČFL