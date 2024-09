Nedaří se. Chomutovští fotbalisté v posledních dvou duelech naráží na chabou střeleckou produktivitu – v pohárovém MOL Cupu padli s divizními Vary 1:5 a teď v mistráku s Hostouní 2:0. Hosté rozhodli za dvacet minut, když v 15. minutě otevřel skóre Adam Fotr a pět minut po něm zvyšoval David Hájek. Hosté si pečlivou defenzivní prací dvoubrankové manko dokázali uhájit. Severočeši sice ve druhém poločase hosty zatlačili a v poslední desetiminutovce zavřeli ve vzduchotěsném zámku jako při házené, ale naráželi na nepřesné zakončení a brankáře Pančeva. Skóre se už nezměnilo.

Na pár minut zápas přerušila pyroshow hostujících fanoušků. Na hřišti nebylo přes dým vidět. | Video: Deník/Václav Veverka

„My trošku trpíme na naivitu ještě z té divize. Dostáváme strašně hloupé góly, jednoduché. Když už se doma dostaneme do vedení, tak to neuhrajeme ani deset minut. Když bohužel prohráváme, tak nemáme sílu na to, abychom to zvrátili. Trošku se to s námi veze, podle mne tohle byl asi náš nejhorší výkon na domácím hřišti. Zapříčinil to i výkon hostů – od začátku byli agresivnější, více to chtěli a byli v prvním poločase i fotbalovější. Nám tahle část zápasu vůbec nevyšla,“ kroutil hlavou chomutovský trenér Tomáš Smola.

„Hrozně nám pomohlo, že jsme se dostali do vedení 1:0. Odehráli jsme opravdu skvělý první poločas, jak po stránce agresivity, tak po stránce fotbalovosti. Ve druhém poločase jsme z té fotbalovosti trochu ustoupili. Chomutov se zmohl, začal hrát více na balonu, což nám moc nevonělo, ale celý náš tým odehrál po taktické stránce a po stránce agresivity nadstandardní výkon a to dnes rozhodlo,“ řekl střelec první branky hostů Adam Fotr.

Chomutov má po sedmi zápasech na kontě tři remízy a čtyři porážky. Je jediným týmem v ČFL A, který dosud nevyhrál. V dalším víkendu čeká Severočechy cesta na půdu plzeňského béčka.