Na góly bohatou remízou 2:2 skončilo severočeské derby v ČFL mezi Ústím nad Labem a Mostem. Všechny branky před dvěma stovkami fanoušků padly už v první půli.

FK Ústí nad Labem - Baník Most-Souš, ČFL B 2022/2023 | Foto: Miroslav Solař

Ústí poslal do vedení po krásné akci Ondřeje Černého David Černý, jenž uklízel míč do prázdné branky. Hosté však záhy srovnali na 1:1 z penalty, kterou nařídil sudí po ruce jednoho z domácích hráčů, za pár desítek sekund ovšem vrátil Armě vedení druhý ostrostřelec Jan Benda. Ještě do přestávky však srovnal Adam Bouguetouta, i přes řadu dalších šancí zejména po změně stran už se skóre nezměnilo.

"Bylo to derby se vším všudy, mělo to náboj, divácká kulisa z obou stran byla fantastická, emoce byly na maximum. Myslím, že to bylo hezké utkání, které se lidem muselo líbit," hodnotil duel domácí kouč Vít Raszyk, pod nímž Arma ještě neprohrála.

Remíza proti Mostu, který nenašel přemožitele v posledních pěti zápasech, ho zjevně těšila. "V první půli jsme museli střídat Ondru Černého, který má zlomený nos. Ve druhém poločase jsme byli lepší, měli jsme příležitosti na to zápas rozhodnout, ale nepovedlo se. Soupeř měl pak na konci také dvě velmi dobré příležitosti, takže z mého pohledu zasloužená remíza," dodal.

Fotbal, ČFL B, 22. kolo:

FK Ústí nad Labem - FK Baník Most-Souš 2:2 (2:2)

Branky: 9. Černý D., 14. Benda - 12. Glaser (pen.), 27. Bouguetouta.

Rozhodčí: Melničuk. ŽK: 3:1. Diváci: 191.

FK Ústí nad Labem: Plachý – Mayerhofer (86. Čítek), Hudec, Zárybnický, Jiránek (C), Černý D., Uličný, Kolařík (86. Jungmann), Černý O. (45. Zůza), Klimt (67. Zaspal), Benda

FK Baník Most - Souš: Halouska – Zinhasovič, Novák (60. Nguyen), Bouguetouta (85. Skurovec), Štefko, Glaser, Novický (85. Kubeš), Bína (60. Rjaska), Maksič, Pátek (C), Vobecký