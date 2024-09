„Ozval se mi kamarád, který má blízko k týmu FK Sarajevo a doporučil mi volného hráče. Zeptal se mě, jestli nepotřebujeme stopera a nám se to hodilo. Stále totiž čekáme na Zimbu, který má 16. října pohovor na ambasádě a výsledek je nejistý. Proto jsme sáhli po Farisovi s tím, že si ho vyzkoušíme. Jevil se dobře i v Mladé Boleslavi, kde byl na zkoušce. Přijel do Chomutova i s rodinou a u večeře jsme se dohodli,“ řekl pro klubový web šéf FC Chomutov Radek Zaťko. Husič si v minulosti zahrál také za výběr bosenské reprezentace do patnácti, šestnácti a sedmnácti let.

Severočeský klub si také slibuje oživení od Američana Bubakarry Fadika a osmnáctiletého Jakuba Ťoupala. „Bubakarry Fadika naposledy působil v Německu, kde hrál Oberligu. Sedmadvacetiletý fotbalista může hrát na pravém křídle, ale i pod hrotem a v útoku. Jakub Ťoupal si toho za krátkou kariéru už vyzkoušel dost. Odchovanec pražské Bohemky je spíše defenzivním záložníkem a během kariéry si zahrál za Liberec, Příbram či Viktorii Žižkov,“ popsal chomutovský klub další posily.

Chomutov dnes od 18.30 hodin hostí na domácím stadionu béčko pražské Dukly. Domácí v nové sezoně stále čekají na první vítězství, když na kontě mají zatím tři body za tři remízy a dvě porážky.