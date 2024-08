Michal Škoda, nejzvučnější posila Chomutovských, nastřílel v elitní české lize 52 branek, když zasáhl do 226 zápasů. V minulosti hrál například za brněnskou Zbrojovku, České Budějovice. Mimo Českou republiku působil například i v Norsku v týmu Lillestrøm SK.

„Prvotní kontakt šel od našeho trenéra Tomáše Smoly, který se s Michalem Škodou zná. Škoďák byl volný, tak jsme se potkali. Michal řešil i jiné nabídky, ale celkem rychle se rozhodl pro Chomutov, za což jsme rádi,“ vyjádřil se ke Škodovu příchodu majitel FC Chomutov Radek Zaťko.

Pro Severočechy začíná nové sezona ve třetí lize v pátek domácím duelem s rezervou pražských Bohemians (18.30). Chomutov udržel i svého dvorního snajpra Daniil Dolečka, naposledy autora 21 divizních branek.

close info Zdroj: Deník/Václav Veverka zoom_in Daniil Doleček (vlevo) bude dál hrát za Chomutov.

„Mám trošku vztek, co se týče přípravy, protože jsem na týden vypadl kvůli zranění, vrátil jsem se pak do tréninku a udělal si něco jiného, takže nejspíše začnu v pondělí, když to bude lepší. V pátek už je mistrák, budu doufat, že do něj naskočím,“ vyjádřil se Doleček, který věří, že v nové soutěži, kam se Chomutov vrací po devíti letech, nebude gólový příspěvek jen na něm. „Byl bych samozřejmě rád, kdyby mi to tam opět padalo stejně jako loni, ale na druhou stranu by nebylo špatný, kdyby mi pomohli i kluci,“ usmál se Doleček. Ofenzivního parťáka od vedení dostal, jak se bude Michalu Škodovi dařit?