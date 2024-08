Nakonec se v divokém zápase body dělily za remízu 3:3. Stejně i tak 850 diváků odcházelo spokojených. „Měli jsme skvělý vstup do zápasu a snad po deseti minutách už vedli 2:0. Pak ještě chvíli nám to celkem šlo, ale pak jsme se nechali zatlačit a Bohemka po zásluze vyrovnala. Ve druhé půli si myslím, že to bylo vyrovnané, ale my měli více šancí. Nakonec, když už to vypadalo, že to bude 2:2, tak jsme dostali gól. Za minut jsme udělali penaltu a jsme rádi za bod,“ byl nakonec spokojený forvard Michal Škoda.