„Velká spokojenost. Byl to důležitý a extrémně těžký zápas. Hráli jsme totiž celou dobu na dvě lajny, kvůli zraněním a nemocem,“ hodnotil po zápase Daniel Semerád.

„Spokojený jsem s výsledkem a třemi body. S výkonem jsem spokojený, řekněme, tak napůl. Třetiny byly hodně odlišné. V první třetině jsme Buldokům nic nedovolili, ve druhé třetině soupeř přitlačil a měl více ze hry. Měli pak dobrý nástup do poslední třetiny, naštěstí jsme dokázali reagovat a nepustili je do tlaku i díky vyloučení. Pohlídali jsme si to pak už,“ přidal svůj pohled ústecký kouč Vladimír Trčka.

CHOMUTOV PADL VE VARECH

Další souboj z čela tabulky se odehrál v Karlových Varech, kam zajížděl Chomutov. Nakonec z toho byla porážka 5:8.

„Byl to dlouho takový taktický souboj. Nakonec rozhodla třetí třetina, kdy jsme udělali několik chyb, které soupeř potrestal. Rozhodly i standardní situace a protiútoky. Soupeř proto bere tři body,“ řekl chomutovský trenér Martin Bocian a s úsměvem dodal: „Být produktivnější, tak jsme mohli na nějaký zisk myslet. Určitě si ale zápas prohlédneme a rozebereme si ho a podíváme se, co se dalo udělat jinak,“ uzavřel lodivod šestého celku tabulky z Chomutova Martin Bocian.