Vanda Hrbková je bývalá rychlostní kajakářka a několikanásobná mistryně světa i České republiky. Po roce se k projektu přidala bronzová medailistka MS juniorek Petra Malecká a dále nadějní chomutovští junioři Ondřej Šrámek a Filip Samuel Dušek. Od roku 2020 jsou součástí akademie také Markéta Prontekerová, která hraje ženskou extraligu za pražský celek Tatran Střešovice. Cílem všech trenérů je předávat své zkušenosti ve svém rodném městě.

Karel, jakožto spoluzakladatel, dodává: „Na mou sportovní kariéru měly vliv právě florbalové kempy. Jsem rád, že jsem složil tým úspěšných či nadějných sportovců se vztahem k Chomutovu, kteří jsou ochotni své zkušenosti předávat dál. Naším cílem je pomoci dětem z Chomutova a širokého okolí ke splnění jejich sportovních snů. Ať už je to florbalová superliga, nebo samotná radost z florbalu.“

Letošní rok se koná již 4. ročník Florbalové akademie PERKMON, a to formou polokempu! Tato netradiční forma spočívá v tom, že od pondělí do středy bude probíhat polokemp jako příměstský tábor (každý den od 7:30 do 15:30). Poté od středečního večera do pátku bude forma celodenního kempu s přespáním. Na děti bude čekat osm trenérů, kteří jsou připraveni se malým sportovcům věnovat na 100 %. Jako každý rok nás v průběhu týdne budou čekat návštěvy osobností českého sportu. Malé Perkmony letos navštíví i hráči z české elitní florbalové ligy či reprezentanti. Můžou se například těšit na mladého snipera z FbŠ Boheminans Matěje Pěničku.

Týden plný radovánek, kamarádství a dobré nálady se bude konat na Základní škole Akademika Heyrovského v Chomutově od 9. 8. do 13. 8. 2021. Děti se mohou těšit na sportovní program zaměřený nejen na florbalové aktivity, ale i na celodenní výlety v okolí. Děti navštíví například Bezručovo údolí, Kamencové jezero a v neposlední řadě nebude chybět ani velmi oblíbená HEROS NIGHT.

Chcete znát další zajímavé aktivity, které akademie nabízí? Více o POLOKEMPU a dalších akcích akademie naleznete na www.perkmonacademy.cz.