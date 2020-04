Dvaadvacetiletý forvard Jiří Šafařovský strávil v Chomutově všechny tři prvoligové sezóny. V bíločerném dresu odehrál rovných 70 utkání a nasbíral 94 kanadských bodů (43+51). O rok mladší Vojtěch Semerád stihl za stejné období poměrně méně zápasů. Odskočil si totiž na půlroční studijní hostování ve Finsku. Celkem odehrál 48 zápasů a nasbíral na obránce výborných 41 bodů. Oba hráči se nyní rozhodli využít nabídky Florbal Ústí a vrací se do svého mateřského klubu.

V následující sezóně neuvidíme na chomutovské palubovce ani Adama Stibora, který loni vynechal vinou zranění více než polovinu sezóny. Nyní se rozhodl přerušit kariéru. Jedenadvacetiletý borec odehrál od roku 2018 v Chomutově 39 utkání s bilancí 27 gólů a 17 asistencí. „Odchod všech tří hráčů je pro nás citelnou ztrátou. Během let strávených v Chomutově se stali neodmyslitelnou součástí týmu, herně i morálně byli velkým přínosem. Důvody jejich rozhodnutí jsou ale pochopitelné a proto nezbývá, než všem poděkovat za roky strávené v našem klubu a popřát mnoho zdaru v dalších životních i florbalových etapách,“ komentuje hlavní trenér týmu Martin Bocian

NÁHRADA? VLASTNÍ JUNIOŘI

Kromě výše uvedených odchodů by osa loňského týmu měla zůstat pohromadě. „Všichni mě informovali o zájmu v Chomutově pokračovat,“ rekapituluje hlavní trenér. Počítat může s trojicí brankářů Vlček, Šantora a Štěpánek a v poli s oporami Lincem, Šaršou, Štěrbou, Novotným, Melíškem, Kellermannem a všemi dalšími. Pokud bude zdravotně v pořádku, měl by se do přípravy zapojit také zkušený Petr Pastor.

Přípravu na novou sezónu by měl tým odstartovat v pondělí 4. května. A kdo zaplní uvolněné místo? Žádné výrazné hledání posil prý není na pořadu dne. „Budeme pokračovat v zapojování vlastních juniorů do A týmu, naráží Bocian na fakt, že už loni pravidelně nastupovali v základní sestavě mladíci Hlaváček, Bernas, Halej, Müller, Kučera nebo Salaďak. „V ročníku 2002 je celá řada talentovaných hráčů, kteří si zaslouží dostat příležitost. Možná to zprvu bude náročné, ale věřím, že v dlouhodobém horizontu je toto jediná správná cesta. Vnímám to jako sázku na budoucnost. Zároveň je to výzva, jak pro nás trenéry, tak i pro samotné hráče.“

(flch, vev)