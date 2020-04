Chomutovská florbalistka Simona Chodurová se ohlíží za poslední sezonou. Letos se stala kapitánkou týmu, ale tato role jí příliš nevyhovovala. Jaká byla vůbec podle ní poslední sezona?

Simona Chodurová. | Foto: www.florbalchomutov.cz

„Sezóna pro nás nebyla lehká. Nebyly jsme moc sehrané a většina holek spolu nikdy nehrála. Cílem bylo dostat se do play-off, kam jsme se jen tak tak naštěstí dostaly. Vybral si nás nejtěžší tým – Mladá Boleslav, se kterou holky bojovaly jako lvice, i když nevyhrály. Na zápas jsem se koukala ze střídačky a byl to pro mě nejlepší zápas sezóny. Před holkami smekám ještě teď,“ říká na klubovém webu sympatická blondýnka a pokračuje v tom, co považuje za největší úspěch v sezoně: „Za náš největší úspěch považuji Czech Open a výkon s Mladou Boleslaví v play-off.“ Kapitánské céčko ji ale příliš nevyhovovalo.