Loni ohlášený příchod první zámořské posily do Chomutova vyvolal ve florbalovém prostředí značný rozruch. Zkušený obránce a kapitán kanadské reprezentace Tyler Brush však nakonec do Čech nedorazil. Plány mu nejprve překazilo vážné zranění a později celosvětová pandemie nemoci COVID-19. Jaký je v současnosti jeho stav, jak COVID ovlivňuje život v Kanadě a jaké jsou jeho plány pro příští sezónu?

Před rokem byl oznámen tvůj příchod do Chomutova, ale do České republiky jsi nakonec nedorazil. Co se přihodilo?

Byli jsme domluveni, že se zapojím do přípravy týmu v srpnu 2020, bohužel jsem měl v červenci ošklivou nehodu, při které jsem utrpěl zlomeninu lícní kosti, čelisti a otřes mozku. Skončil jsem ve vážném stavu na pohotovosti a týden jsem strávil v nemocnici. Proto jsem nebyl schopen dorazit včas. Doufal jsem, že budu schopen přiletět v lednu 2021, ale tehdy zase zasáhl COVID. Alespoň malou výhodou je, že jsem měl více času pořádně doléčit svá zranění.

Jak vypadá aktuální situace v Kanadě? Jak moc ovlivňuje COVID sport a běžný život?

Kanada je velmi rozlehlá země, takže situace se v různých oblastech liší. Můj mateřský klub v Cambridge ve státě Ontario nemůže celou sezónu hrát ani trénovat. Ostatní kluby v jiných regionech mohou trénovat v omezeném režimu, ale v celém florbale máme zrušené turnaje a přerušené soutěže, což ještě nějakou dobu potrvá.

Máš stále zájem posílit Chomutov nebo se tvé plány v čase změnily?

Nezměnily. Stále bych chtěl přiletět a hrát za Chomutov. Je těžké teď s naprostou jistotou říci, jestli to bude možné, protože to je stále ještě hodně daleko. Ale snažím se pracovat na svém zotavení, trénuji a doufám, že vše vyjde tak, abych se mohl v létě připojit do přípravy týmu.

Jak v současné době trénuješ? Prozraď, jak vypadá tvoje individuální příprava?

Kvůli několikaměsíční pauze zaviněné zraněním musím stále ještě trénovat opatrně a postupně. Trénuji individuálně doma buď sám nebo společně s mladším bratrem. Den ode dne se cítím lépe, mohu už zvedat i lehká závaží, dělám cvičení na kardio a trénuji práci s holí.

Máš nějaké informace, jak to vypadá s odloženým světovým šampionátem?

Pokud vím, bude se mistrovství světa hrát letos v prosinci. V Kanadě s tím počítáme a budeme připraveni. Loni bylo pro všechny obrovské zklamání, že byl šampionát odložen a všichni doufáme, že letos už se uskuteční.

Na závěr otázka, jestli alespoň na dálku sleduješ aktuální dění v Chomutově a jestli jsi v kontaktu s týmem?

Ano, na Instagramu a Facebooku pravidelně a rád sleduji novinky z Chomutova. Vím, že klub má teď novou posilovnu a také venkovní arénu. Jsem v kontaktu s Martinem Bocianem a Ondrysem Šaršou. Také jsem součástí týmového chatu na WhatUp. Je sranda si zde psát a učit se nová česká slova a fráze.

(flch, vev)