Drama, které nakonec musely rozseknout až nájezdy se hrálo v Plzni, kam dorazil prvoligový florbalový Chomutov. Ten nakonec také střetnutí po nájezdech 4:3 ovládl a v tabulce druhé nejvyšší soutěže je na třetím místě za duem Ústí a Otrokovice.

Prvoligové florbalové střetnutí v Plzni mezi domácím celkem a Chomutovem. | Foto: Dominik Síbr

„Zápas se nám bohužel úplně nepovedl. Myslím si, že Plzeň zahrála mnohem lepší standard než bychom od sebe očekávali my. V kabině jsme se bavili o povrchu, byl to náš první venkovní zápas. Na druhou stranu my na parketách trénujeme a hrajeme taky, takže tomu úplně nerozumím. Jen doufám, že nás tahle výhra neuspokojí, protože to nebyl povedený zápas,“ řekl dvougólový střelec Chomutova a obránce Erich Kellermann.

„Dnes to bylo vyrovnané utkání. Myslím si, že právem skončilo v nájezdech, kde jsme byli horší, protože jsme neproměnili žádný. To že zápas došel do nájezdů je hlavně o tom, že jsme nebyli kvalitní, ale spíše laxní na útočné polovině. Hra na útočné polovině nás trápí, my nemůžeme vyhrát na tři góly,“ viděl jeho protivník a forvard Plzně Jaromír Täuber.

Jak střetnutí hodnotili oba trenéři?

„Z naší strany jako poslední tři kola, kdy hrajeme vyrovnaný zápas a trápí nás ani ne útočná fáze, ale ta finální útočná fáze. Jsme schopní se na útočnou polovinu soupeře dostat, nějakou dobu tam vydržet, ale finální koncovka nebo překvapující přihrávka nám chybí. Hru jsme pak stáhli na dvě, dotáhli jsme a získali alespoň bod. Mysleli jsme na víc v prodloužení, nebo nájezdech, ale to už je loterie,“ viděl domácí Pavel Strejček.

„Bylo tam z naší strany velké množství nepřesností. Zápas jako takový byl hodně nahoru a dolů. Oba týmy neproměnily celou řadu šancí a za mě spravedlivá dělba bodů, kdy si my odvážíme dva body. Mohli jsme ale odjíždět i bez bodů. Kdybychom byli produktivnější, tak jsme mohli i vyhrát. Dva body bereme,“ přidal svůj pohled chomutovský Martin Bocian.

Dominik Síbr, Václav Veverka